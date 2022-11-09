Российские ученые выяснили, что человек может впасть в спячку

Доктор медицинских наук из Института медико-биологических проблем Юрий Бубеев рассказал, что российские ученые нашли месторасположение «тумблера» в мозге, который может отправить человека в эдакую спячку.
По-научному это называют гибернацией — замедлением физиологических процессов в организме.
«Тумблером» оказалась группа нейронов, расположенных в гипоталамусе. Так как психическая сфера выступает регулятором многих функций организма, в том числе на физиологическом и биологическом уровнях, то изменения в ней могут сказываться на функционировании других систем и органов.
Таким образом исследователи пытаются найти способ временно погружать экипажи космических кораблей в состояние гибернации для дальних полетов в космосе.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Чем занять героя?«Благое дело обернулось проклятием».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.