Русский трейлер хоррора «Дети кукурузы» по рассказу Стивена Кинга

В сети появился локализованный трейлер хоррора «Дети кукурузы» по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга.

Фильм выйдет в России 16 марта. Прокатчиком выступает Global Film.

По сюжету пара сбивает на автомобиле юношу, после чего отвозит его в ближайший город, в котором, как оказалось, нет ничего, кроме полей кукурузы и подростков-культистов.

Режиссером выступает Курт Виммер, наиболее известный по фильмам «Эквилибриум» и «Ультрафиолет».