Русский трейлер хоррора «Дети кукурузы» по рассказу Стивена Кинга

В сети появился локализованный трейлер хоррора «Дети кукурузы» по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга.
Фильм выйдет в России 16 марта. Прокатчиком выступает Global Film.
По сюжету пара сбивает на автомобиле юношу, после чего отвозит его в ближайший город, в котором, как оказалось, нет ничего, кроме полей кукурузы и подростков-культистов.
Режиссером выступает Курт Виммер, наиболее известный по фильмам «Эквилибриум» и «Ультрафиолет».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Об стенуДэдпул уничтожает редакцию МирФ!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.