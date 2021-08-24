Саб-Зиро против Смоука в отрывке Mortal Kombat Legeds: Battle of the Realms

Warner Bros. Animation поделилась несколькими новыми отрывками грядущего анимационного фильма Mortal Kombat Legeds: Battle of the Realms, который продолжает события «Мести Скорпиона».

В одном отрывке (с невысоким качеством) показан бой Смоука (Мэттью Мерсер) и второго Саб-Зиро (Баярдо Де Мургуйя). Разумеется, с парой фирменных сверхспособностей!

Второй отрывок посвящён Джонни Кейджу и его выходкам. Он попал в руки врагов, которых возглавляет Китана. И немедленно предложил ей… сдаться!

Силы Шао Кана осаждают Землю, и потому бойцам и защитникам планеты вместе с Рейденом приходится заключить сделку с Тираном и отправиться во Внешние земли, где и состоится турнир, что определит судьбу миров. И вместе с тем Скорпион должен отыскать Камидогу, оружие старших богов — до того, как его пустят в ход, чтобы воскресить Единую Сущность.

Мультфильмом занимается всё та же команда: режиссёр Итан Сподлинг, сценарист Джереми Адамс, продюсеры Рик Моралем и Джим Крейн. Креативным консультантом выступил Эд Бун, один из соавторов серии видеоигр.

На озвучке актёры из первой части, включая Джоэла Макхейла (Джонни Кейдж) и Дженнифер Карпентер (Соня Блейд). Появятся и новые персонажи: Страйкер, Смоук, Кун Лао, грандмастер Лин Куэй, Джейд и Ди’Вора.

Рассчитываем на чистую победу 31 августа.