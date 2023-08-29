Samba TV: «Асоку» смотрят меньше, чем «Оби-Вана Кеноби» и третий сезон «Мандалорца»

По данным Samba TV, в первые шесть дней дебютный эпизод «Звездных войн: Асока» посмотрели в США 1,2 миллиона домохозяйств.
Аудитория второй серии оказалась немного ниже — 956 тысяч домохозяйств.
Показатели нового шоу оказались слабее, чем у «Оби-Вана Кеноби» и третьего сезона «Мандалорца», которые собрали за аналогичный период 2,4 миллиона и 1,7 миллиона домохозяйств соответственно.
Также сериал сравнялся с «Андором», который тоже в первые дни посмотрели 1,2 миллиона домохозяйств.
Критики тепло приняли «Асоку», однако зрительский рейтинг на Metacritic оказался довольно низким — всего 4,2 балла из 10.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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