Samba TV: «Асоку» смотрят меньше, чем «Оби-Вана Кеноби» и третий сезон «Мандалорца»

По данным Samba TV, в первые шесть дней дебютный эпизод «Звездных войн: Асока» посмотрели в США 1,2 миллиона домохозяйств.

Аудитория второй серии оказалась немного ниже — 956 тысяч домохозяйств.

Показатели нового шоу оказались слабее, чем у «Оби-Вана Кеноби» и третьего сезона «Мандалорца», которые собрали за аналогичный период 2,4 миллиона и 1,7 миллиона домохозяйств соответственно.

Также сериал сравнялся с «Андором», который тоже в первые дни посмотрели 1,2 миллиона домохозяйств.

Критики тепло приняли «Асоку», однако зрительский рейтинг на Metacritic оказался довольно низким — всего 4,2 балла из 10.