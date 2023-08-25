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    Новости

    Сериал Moving стал самым просматриваемым южнокорейским сериалом в Disney+

    25 августа 2023
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    25.08.2023
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    Disney+ объявил, что Moving — ТВ-адаптация популярного вебтуна Кан Фулла — стал самым просматриваемым южнокорейским оригиналом в онлайн-кинотеатре в первые семь дней.

    Также 20-серийное шоу стало самым просматриваемым сериалом в Disney+ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и самой крупной премьерой в стриминговом сервисе в Южной Корее.

    Это история трех подростков, унаследовавших необычные способности от своих родителей и по совместительству тайных агентов.

    Режиссером выступил Пак Ин Дже, известный по триллеру «Моби Дик». Главные роли исполнили Рю Сын Рён («Экстремальная работа»), Хан Хё Чжу («W: Меж двух миров») и Чо Ин Сон («Этой зимой дует ветер»).

    Пока что в Disney+ доступно 11 эпизодов. Сериал выходит на еженедельной основе — по две серии. Финал в трех частях запланирован на 20 сентября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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