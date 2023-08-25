Сериал Moving стал самым просматриваемым южнокорейским сериалом в Disney+

Disney+ объявил, что Moving — ТВ-адаптация популярного вебтуна Кан Фулла — стал самым просматриваемым южнокорейским оригиналом в онлайн-кинотеатре в первые семь дней.

Также 20-серийное шоу стало самым просматриваемым сериалом в Disney+ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и самой крупной премьерой в стриминговом сервисе в Южной Корее.

Это история трех подростков, унаследовавших необычные способности от своих родителей и по совместительству тайных агентов.

Режиссером выступил Пак Ин Дже, известный по триллеру «Моби Дик». Главные роли исполнили Рю Сын Рён («Экстремальная работа»), Хан Хё Чжу («W: Меж двух миров») и Чо Ин Сон («Этой зимой дует ветер»).

Пока что в Disney+ доступно 11 эпизодов. Сериал выходит на еженедельной основе — по две серии. Финал в трех частях запланирован на 20 сентября.