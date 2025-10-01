КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

Классика

Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
Кто станет новым Миядзаки?
Новости

Сериал «Ведьмак» — всё. Кончились съёмки финального сезона

Кот-император
1 октября 10:10
585
1 минута на чтение
Закончились съёмки пятого сезона сериала «Ведьмак» — и сериала в целом. По замыслу продюсеров, это финальный сезон, в котором наступит развязка сюжета. Об этом сообщила актриса Фрея Аллан, играющая Цири.

«Это был мой первый день съёмок, а сегодня — последний. 7 лет, 5 сезонов. «Ведьмак» завершился».


Как сообщает фан-сайт о «Ведьмаке» «Реданская разведка», создатели сериала уже отметили дружеской вечеринкой окончательное завершение работы. Больше «Ведьмака» снимать не будут.

Пятый сезон сняли ещё до выхода четвёртого — его премьера будет 30 октября. Премьера финального сезона ожидается в 2026 году, точной даты пока нет.

Фото со съёмок 5 сезона: Лиам Хэмсворт и его дублёр

@liamhemsnewss

Читайте также

Почему Генри Кавилл ушёл из «Ведьмака»? Рассказывают создатели «Ведьмака»

Кот-император

26.09.2025

7711

Как остальные отреагировали на решение актёра.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Следующие части Silent Hill будут отличаться от f

Новости

Трейлер «Чебурашки 2» раскрыл страшную тайну Гены: он крокодил!
Правда, не по-настоящему.

Новости

Мадс Миккелсен станет космическим Робинзоном в фильме A.M.I.
«Марсианин», но можно поболтать с ИИ.

Новости

Инсайдер: Universal хочет снять сиквел «Мумии» с Бренданом Фрейзером

Новости

Wizards of the Coast открывает игровую студию

Новости

Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра

Новости

Виктор Цой повлиял на Уильяма Гибсона, «отца киберпанка»
Но мы об этом давно знали!

Новости

Возможный сюжет «Звёздные войны: Звёздный истребитель» рассказали в сети
Это пока только слухи.

Новости

Умер писатель Александр Бушков
Он был наиболее известен как автор «Сварога».

Новости

По «Властелину колец» делают экшен в духе Hogwarts Legacy
Часть затрат на разработку покроет Инвестиционное управление Абу-Даби.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты