Сериал «Ведьмак» — всё. Кончились съёмки финального сезона

Закончились съёмки пятого сезона сериала «Ведьмак» — и сериала в целом. По замыслу продюсеров, это финальный сезон, в котором наступит развязка сюжета. Об этом сообщила актриса Фрея Аллан, играющая Цири.
«Это был мой первый день съёмок, а сегодня — последний. 7 лет, 5 сезонов. «Ведьмак» завершился».
Как сообщает фан-сайт о «Ведьмаке» «Реданская разведка», создатели сериала уже отметили дружеской вечеринкой окончательное завершение работы. Больше «Ведьмака» снимать не будут.
Пятый сезон сняли ещё до выхода четвёртого — его премьера будет 30 октября. Премьера финального сезона ожидается в 2026 году, точной даты пока нет.
Фото со съёмок 5 сезона: Лиам Хэмсворт и его дублёр