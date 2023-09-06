«Сериал воодушевляет по поводу будущего франшизы» — критики о «Ходячих мертвецах: Дэрил Диксон»

Крупные издания поделились своими впечатлениями после просмотра спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Дэрила Диксона. И внезапно критикам очень понравился новый сериал в сравнении с предыдущими.

По мнению многих обзорщиков, у авторов есть еще порох в пороховницах: шоу дает ровно то, чего ждут от него фанаты, и не только.

Прямо сейчас средняя оценка сериала на Metacritic составляет 71 балл из 100 возможных.

The Wrap:

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — это удивительно великолепные, волнующие душу и захватывающие часы. Норман Ридус сказал, что в этом сериале они делали искусство. И знаете, он не лгал.

Total Film:

Благодаря своим спин-оффам у франшизы появилась возможность начать все заново, оптимизировать себя и вернуться к дня своим славы. «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» не совсем достигает этой цели, но этот сериал подобрался намного ближе к этому, чем его предшественник «Мертвый город». И достаточно близко, чтобы оправдать ваше время.

Digital Spy:

Переезд во Францию вдохновил на необходимый импульс творчества. В сериале одни из лучших декораций за всю историю «Ходячих мертвецов». И помимо собственной истории Дэрила, спин-офф воодушевляет по поводу будущего франшизы в целом больше, чем прошлые проекты.

ComicBook: