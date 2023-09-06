«Сериал воодушевляет по поводу будущего франшизы» — критики о «Ходячих мертвецах: Дэрил Диксон»

Крупные издания поделились своими впечатлениями после просмотра спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Дэрила Диксона. И внезапно критикам очень понравился новый сериал в сравнении с предыдущими.
По мнению многих обзорщиков, у авторов есть еще порох в пороховницах: шоу дает ровно то, чего ждут от него фанаты, и не только.
Прямо сейчас средняя оценка сериала на Metacritic составляет 71 балл из 100 возможных.
The Wrap:
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — это удивительно великолепные, волнующие душу и захватывающие часы. Норман Ридус сказал, что в этом сериале они делали искусство. И знаете, он не лгал.
Total Film:
Благодаря своим спин-оффам у франшизы появилась возможность начать все заново, оптимизировать себя и вернуться к дня своим славы. «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» не совсем достигает этой цели, но этот сериал подобрался намного ближе к этому, чем его предшественник «Мертвый город». И достаточно близко, чтобы оправдать ваше время.
Digital Spy:
Переезд во Францию вдохновил на необходимый импульс творчества. В сериале одни из лучших декораций за всю историю «Ходячих мертвецов». И помимо собственной истории Дэрила, спин-офф воодушевляет по поводу будущего франшизы в целом больше, чем прошлые проекты.
ComicBook:
Это эпический и увлекательный сериал, который расширяет мифологию «Ходячих мертвецов» с помощью богатого построения мира. Франция кажется обжитым, совершенно другим уголком вселенной, населенным интригующими новыми персонажами. Норман Ридус великолепен. Новый сериал, уже продленный на второй сезон, дает то, чего хотят фанаты «Ходячих мертвецов». И нечто совершенно неожиданное.
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Александр Ремизов
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