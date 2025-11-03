Симу Лю о «Мстителях: Судный день»: это любовное послание жанру

В фильме так много актеров, и работать с ними как с равными просто невероятно. Я вырос, наблюдая за многими из них. Фильм похож на любовное послание супергероике. Это лента для всех неудачников, чудаков и аутсайдеров, которые выросли на комиксах и чувствовали, что для них есть надежда, даже если они не вписываются в общую картину.