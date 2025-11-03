Симу Лю о «Мстителях: Судный день»: это любовное послание жанру

Звезда «Шан-Чи» Симу Лю немного рассказал о грядущем супергеройском блокбастере «Мстители: Судный день», в котором появится его персонаж.
В одном из интервью актера спросили, как бы он описал картину двумя словами, на что тот ответил: «Мечта сбылась».
По его словам, кинокомикс станет любовным посланием всему жанру.
В фильме так много актеров, и работать с ними как с равными просто невероятно. Я вырос, наблюдая за многими из них. Фильм похож на любовное послание супергероике. Это лента для всех неудачников, чудаков и аутсайдеров, которые выросли на комиксах и чувствовали, что для них есть надежда, даже если они не вписываются в общую картину.
«Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года.