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    Новости

    Скончался художник Вячеслав Назарук, создатель кота Леопольда и Мамонтёнка

    29 января 2023
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    29.01.2023
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    В возрасте 81 года из жизни ушёл мультипликатор и художник-постановщик Вячеслав Назарук. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Причина смерти неизвестна.

    Назарук создал персонажей кота Леопольда, Мамонтёнка и Крошки-енота. Он был художником-постановщиком таких советских мультфильмов как «Кот Леопольд», «Раз ковбой, два ковбой» и «Мама для мамонтёнка», «Крошка Енот», «Ушастик», «Чертенок с пушистым хвостом» и другие.

    За серию мультфильмов о коте Леопольде Назарук получил Госпремию СССР в 1985 году.

    Позднее Disney пригласил художника читать лекции по теории рисунка, живописи и композиции.

    Назарук также занимался исторической живописью — он создал серию картин по русской истории, среди которых «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

    Триптих «Слово о полку Игореве»

     

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