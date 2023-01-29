Скончался художник Вячеслав Назарук, создатель кота Леопольда и Мамонтёнка

В возрасте 81 года из жизни ушёл мультипликатор и художник-постановщик Вячеслав Назарук. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Причина смерти неизвестна.

Назарук создал персонажей кота Леопольда, Мамонтёнка и Крошки-енота. Он был художником-постановщиком таких советских мультфильмов как «Кот Леопольд», «Раз ковбой, два ковбой» и «Мама для мамонтёнка», «Крошка Енот», «Ушастик», «Чертенок с пушистым хвостом» и другие.

За серию мультфильмов о коте Леопольде Назарук получил Госпремию СССР в 1985 году.

Позднее Disney пригласил художника читать лекции по теории рисунка, живописи и композиции.

Назарук также занимался исторической живописью — он создал серию картин по русской истории, среди которых «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

Триптих «Слово о полку Игореве»