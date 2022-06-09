Скотт Линч готовит повести для цикла «Благородные Канальи». Он не выпускал новых книг почти 10 лет

Писатель-фантаст Скотт Линч неожиданно возобновил публикации в соцсетях, где всё так же неожиданно рассказал о прогрессе в работе над произведениями для фэнтезийного плутовского цикла «Благородные канальи» (он же — «Джентльмены-ублюдки»).
Оказалось, Линч уже какое-то время как отправил агенту и редактору три повести, которые станут своего рода мостиком между третьим («Республика воров») и четвёртым («Шип Эмберлейна») романами. Первая повесть будет называться «Механический чердак Безумного барона» (The Mad Baron’s Mechanical Attic). Третья — «Хор кинжалов» (The Choir of Knives).
Писатель отмечает, что эти рассказы лежали у него «в столе» уже давно, но в итоге он их значительно переписал.
Точных дат Линч пока не называет. Но он сам отмечает, что это первый материал во вселенной за долгие годы.
«Республика воров» вышла в оригинале в 2013-м. С тех пор Линч не написал ни одного романа, ограничился лишь несколькими рассказами. Он анонсировал «Шип Эмберлейна», но книга пока так и не вышла.
Писатель отмечал, что виной всему сложности в личной жизни и с психологическим состоянием. Так, например, он начинает своё обращение с того, что ему помогли новые лекарства от тревожности.
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