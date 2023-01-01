Скринлайф-триллер про воскрешение мёртвых выйдет в апреле

Кинопрокатчик «Экспонента» почти на месяц перенёс дату выхода скринлайф-триллера «Возрождённые» от продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссёра Егора Баранова («Аванпост», «Гоголь») и американского продакшена.
Первоначально картину хотели выпустить в марте, а теперь датой числится 27 апреля.
«Возрождённые» рассказывают о недалёком будущем, в котором Ватикан объявил о божественном чуде — церковь теперь может возвращать людей к жизни. Несколько лет мир привыкал к небывалому явлению, и сообщество разделилось на защитников Ватикана и на тех, кто против воскрешения. К числу защитников относится и главный герой Стэнли, служитель виртуальной церкви воскрешения. Его сын был первым воскрешённым на Земле. Скоро Стэнли узнаёт, что один из его прихожан устроил массовую бойню — и теперь у служителя могут начаться проблемы… но Ватикан быстро пытается скрыть все следы. Так Стэнли начинает распутывать глобальный заговор, в котором замешана церковь.
Главные роли исполнили не самые известные, но вполне опытные актёры: Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист и Эзра Баззингтон.
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