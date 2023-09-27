Слух: новые фильмы про Джеймса Бонда может снять Кристофер Нолан

Портал World of Reel со ссылкой на свои источники рассказал, что Кристофер Нолан ведет переговоры о съемках нового фильма про Джеймса Бонда.

Сейчас постановщик обсуждает с каналом EON и Amazon объем творческой свободы для создания картины.

Но между ними возникли некоторые разногласия: компании хотят перезапустить франшизу в современном антураже, тогда как Нолан хочет сделать эдакую адаптацию романов Яна Флеминга в исторических декорациях.

При этом EON и Amazon хотят, чтобы режиссером был именно Кристофер Нолан, потому что это гарантирует коммерческий успех в прокате.

Если сделка все-таки состоится, то Нолан снимет как минимум два фильма про Бонда — и напишет для них сценарии.