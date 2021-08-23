Слух: работать над следующим «Троном» будет художник-постановщик «Дюны»

По данным портала TheDisInsider, который специализируется на новостях и слухах о проектах Disney, компания продолжает собирать команду для съёмок третьей части «Трона».

И вот недавно она привлекла к работе художника-постановщика Патриса Верметта, который работал над «Дюной» Дени Вильнёва.

Напомним, режиссёром числится Гарт Дэвис («Лев», «Мария Магдалина»). Одна из главных ролей закреплена за Джаредом Летом. Ещё компания ищет молодую актрису азиатского происхождения. Возможно, на роль позовут Лю Ифэй, которая недавно сыграла Мулан в одноимённом ремейке. Черновик сценария написал Джесси Вигутоу («Принц», «Семейные ценности»).

Первая часть легендарного фантастического фильма вышла в 1982-м, главную роль в картине сыграл Джефф Бриджес. В 2010-м свет увидело продолжение «Трон: Наследие» с Оливией Уайлд и Гарретом Хедлундом. Картина провалилась в прокате и собрала смешанные отзывы критиков. Неизвестно, вернётся ли кто-то из старого актёрского состава.

Съёмки картины под рабочим названием Tron: Ares планируют начать следующим летом.