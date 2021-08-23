    3
    Новости

    Слух: работать над следующим «Троном» будет художник-постановщик «Дюны»

    23 августа 2021
    23.08.2021
    450
    0 минут на чтение
    Слух: работать над следующим «Троном» будет художник-постановщик «Дюны»

    По данным портала TheDisInsider, который специализируется на новостях и слухах о проектах Disney, компания продолжает собирать команду для съёмок третьей части «Трона».

    И вот недавно она привлекла к работе художника-постановщика Патриса Верметта, который работал над «Дюной» Дени Вильнёва.

    Напомним, режиссёром числится Гарт Дэвис («Лев», «Мария Магдалина»). Одна из главных ролей закреплена за Джаредом Летом. Ещё компания ищет молодую актрису азиатского происхождения. Возможно, на роль позовут Лю Ифэй, которая недавно сыграла Мулан в одноимённом ремейке. Черновик сценария написал Джесси Вигутоу («Принц», «Семейные ценности»).

    Первая часть легендарного фантастического фильма вышла в 1982-м, главную роль в картине сыграл Джефф Бриджес. В 2010-м свет увидело продолжение «Трон: Наследие» с Оливией Уайлд и Гарретом Хедлундом. Картина провалилась в прокате и собрала смешанные отзывы критиков. Неизвестно, вернётся ли кто-то из старого актёрского состава.

    Съёмки картины под рабочим названием Tron: Ares планируют начать следующим летом.

    Читайте также

    Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии 24

    Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии

     Кирилл Размыслович |  17.12.2020

    Как появился фильм, с которого началось неоново-синтезаторное безумие 2010-х, — и какие у Disney планы на третью часть.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: «Вечный кролик» Джаспер Ффорде 1
    0
    3774
    Джаспер Ффорде «Вечный кролик»: притча-антиутопия о кроликах, людях и неистребимой ксенофобии

    Сатирическая антиутопия о мире, в котором кролики очеловечились — в отличие от людей.

    Яна Летт «Учительница-Первая»
    0
    74557
    Яна Летт «Учительница-Первая»

    Высокотехнологичная цивилизация инопланетян захватывает школьных учителей гуманитарных направлений, чтобы те подготовили разведчиков для высадки на Землю.

    Чёрная книга (Black Book): правильное российское фэнтези 3
    0
    131006
    Чёрная книга (Black Book): правильное российское фэнтези

    Мы играем за ведьму, повелеваем чертями и режемся в карточного «дурака»!

    Османская империя: как Турция была сверхдержавой (и почему перестала) 12
    0
    140019
    Османская империя: как Турция была сверхдержавой (и почему перестала)

    Дебют: Осман и первые султаны После того как Арабский халифат приостановил экспансию, распавшись на самостоятельные эмираты, изрядную часть его бывших владений захватило племя огузов, более известных как турки (или тюрки)-сельджуки. Однако их государство […]

    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»!  12
    0
    242918
    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»! 

    Нельзя так просто взять и победить Боромира!

    Humankind: прекрасная альтернатива «Цивилизации» 3
    0
    206507
    Humankind: прекрасная альтернатива «Цивилизации»

    Меняем нации как перчатки.

    Читаем отрывок из романа Уильяма Кинга «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy
    0
    249789
    Читаем отрывок из романа Уильяма Кинга «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

    Небольшая сцена ярко знакомит с главными героями саги: гномом из числа Истребителей троллей Готреком и странником-человеком Феликсом.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество!
    0
    273640
    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество!

    Хидэаки Анно хочет, чтобы вы наконец забыли о «Евангелионе», а потому закрывает все гештальты.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить