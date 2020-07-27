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    Слух: Таркин появится в сериале по «Звёздным войнам» про Кассиана Андора

    27 июля 2020
    Кот-император
    27.07.2020
    538
    1 минута на чтение
    Слух: Таркин появится в сериале по «Звёздным войнам» про Кассиана Андора

    Подкаст Kessel Run Transmissions, который в последнее время сообщает правдивые слухи, поделился ещё одной любопытной деталью о грядущем сериале по «Звёздным войнам» про Кассиана Андора.

    Оказывается, Lucasfilm планирует ввести гранд-моффа Таркина. Точно неизвестно, будет ли у него камео или полноценная роль, но ведущие отмечают, что речь пойдёт о CG-модели, как в «Изгое-один».

    «Кассиан Андор» (сериал так и называется) расскажет о событиях до «Изгоя-один» — значит, мы наверняка увидим, как Таркин становится смотрителем проекта по Звезде смерти. Помимо «Новой надежды» герой фигурировал в одноимённом романе нового канона и в мультсериале «Звёздные войны: Повстанцы».

    Таркина в IV эпизоде сыграл английский актёр Питер Кушинг, друг Кристофера Ли. Кушинг умер в 1994-м.

    Шоураннером проекта выступает Стивен Шифф («Американцы»). Тони Гилрой, помогавший при съёмках «Изгоя-один», напишет сценарий пилота и поставит несколько эпизодов. В нём точно сыграют Диего Луна (Кассиан Андор) и Алан Тьюдик (сыграет в цифровом гриме дроида K-2SO). А ранее СМИ рассказывали, что к «Андору» могут присоединиться Стеллан Скарсгард («Нимфоманка», «Чернобыль», «Дюна») и Кайл Соллер («Ты, я и конец света», «Полдарк»).

    Премьера «шпионского триллера» намечена на 2021-й.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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