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    Смена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» пройдет безупречно

    27 июня 2023
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    27.06.2023
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    Продюсеры «Ведьмака» от Netflix Томек Багиньский и Стив Гауб в одном из интервью рассказали, что смена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в сериале пройдет безупречно.

    По их словам, это будет очень близко к тому, что было изложено в оригинальных книгах Анджея Сапковского — при том, что там герой не менял свою внешность.

    У нас есть очень хороший план, как представить нового Геральта и наше новое видение Геральта в исполнении Лиама. Не будем углубляться в подробности, потому что это будет огромным спойлером. Но переход завязан на мета-идеях, глубоко укоренившихся в книгах, особенно в пятой.

    Также продюсеры отметили, что для них было очень важно, чтобы Генри Кавилл гордился своими последними сценами. Поэтому последние эпизоды, как им кажется, получились очень сильными.

    В заключение Багиньский и Гауб подтвердили, что в будущем центральным персонажем станет Цири в исполнении Фреи Аллен.

    Первая часть третьего сезона «Ведьмака» выйдет 29 июня, а вторая — уже 27 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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