Смена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» пройдет безупречно

Продюсеры «Ведьмака» от Netflix Томек Багиньский и Стив Гауб в одном из интервью рассказали, что смена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в сериале пройдет безупречно.

По их словам, это будет очень близко к тому, что было изложено в оригинальных книгах Анджея Сапковского — при том, что там герой не менял свою внешность.

У нас есть очень хороший план, как представить нового Геральта и наше новое видение Геральта в исполнении Лиама. Не будем углубляться в подробности, потому что это будет огромным спойлером. Но переход завязан на мета-идеях, глубоко укоренившихся в книгах, особенно в пятой.

Также продюсеры отметили, что для них было очень важно, чтобы Генри Кавилл гордился своими последними сценами. Поэтому последние эпизоды, как им кажется, получились очень сильными.

В заключение Багиньский и Гауб подтвердили, что в будущем центральным персонажем станет Цири в исполнении Фреи Аллен.

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» выйдет 29 июня, а вторая — уже 27 июля.