СМИ: 10 декабря Disney расскажет о проектах по Marvel, Pixar и «Звёздным войнам»

Издание Deadline в заметке про конфликт Legendary и Warner Bros. неожиданно рассказало и о планах Disney!
Оказывается, к 10 декабря компания готовит некую презентацию с новостями по своим проектам. Очень похоже, что стоит ждать как минимум подтверждения слухов, которые прочили выход «Пиноккио», «Питера Пена» и «Стервеллы» сразу на Disney+. Кроме того, по данным издания, ожидаются новости и, возможно, анонсы проектов от Lucasfilm, Marvel и Pixar. Может быть, нам объявят даты выходов некоторых сериалов, например, «Сокола и Зимнего солдата», который планировался ещё в августе.
К тому же, без даты пока остаётся анимационный сериал про Бракованный отряд из «Звёздных войн» — его действие развернётся сразу после событий «Мести ситхов». По слухам, в него заглянет и Бо-Катан. Может, что-то узнаем и про него. И это не считая плеяды слухов с неанонсированными проектами — один из последних гласит, что Lucasfilm готовит мультсериал по эпохе Расцвета Республики.
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