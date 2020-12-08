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    Новости

    СМИ: 10 декабря Disney расскажет о проектах по Marvel, Pixar и «Звёздным войнам»

    8 декабря 2020
    Кот-император
    08.12.2020
    666
    0 минут на чтение
    СМИ: 10 декабря Disney расскажет о проектах по Marvel, Pixar и «Звёздным войнам» 1

    Издание Deadline в заметке про конфликт Legendary и Warner Bros. неожиданно рассказало и о планах Disney!

    Оказывается, к 10 декабря компания готовит некую презентацию с новостями по своим проектам. Очень похоже, что стоит ждать как минимум подтверждения слухов, которые прочили выход «Пиноккио», «Питера Пена» и «Стервеллы» сразу на Disney+. Кроме того, по данным издания, ожидаются новости и, возможно, анонсы проектов от Lucasfilm, Marvel и Pixar. Может быть, нам объявят даты выходов некоторых сериалов, например, «Сокола и Зимнего солдата», который планировался ещё в августе.

    К тому же, без даты пока остаётся анимационный сериал про Бракованный отряд из «Звёздных войн» — его действие развернётся сразу после событий «Мести ситхов». По слухам, в него заглянет и Бо-Катан. Может, что-то узнаем и про него. И это не считая плеяды слухов с неанонсированными проектами — один из последних гласит, что Lucasfilm готовит мультсериал по эпохе Расцвета Республики.

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    Партнёры кинокомпании тоже не оценили такой ход.

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    Кот-император
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