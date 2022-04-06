    3
    Новости

    СМИ: ADG Group хочет заменить часть московских кинотеатров на фитнес-центры

    6 апреля 2022
    06.04.2022
    298
    0 минут на чтение
    ADG Group хочет заменить часть московских кинотеатров на фитнес-центры

    По данным «Коммерсанта», компания ADG Group хочет отказаться от кинотеатров в части своих объектов в Москве, а «основной точкой притяжения» людей станут фитнес-центры.

    Ранее киносеть «КАРО» планировала открыть кинозалы в объектах ADG Group. Похоже, планы поменялись. Но официальных комментариев пока не было.

    Напомним, в 2014 году ADG Group выкупила в Москве 39 кинотеатров за 9,6 миллиарда долларов. Однако 18 из них на момент приобретения еще не были открыты. А сейчас запущены 11 объектов.

    Самими кинотеатрами должна была заниматься корейская компания CJ CGV, но сделка в итоге не состоялась. Поэтому новым партнером ADG Group стала киносеть «КАРО».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Какие новые сериалы выходят в апреле 2022? Проклятое дитя, хроноопера и комедия про ангела смерти 4
    0
    97
    Какие новые сериалы выходят в апреле 2022? Проклятое дитя, хроноопера и комедия про ангела смерти

    А ещё несколько мультсериалов и новая экранизация романа «Человек, который упал на Землю».

    Сериал «Извне»: первые впечатления от идейного наследника «Остаться в живых» 5
    0
    9179
    Сериал «Извне»: первые впечатления от идейного наследника «Остаться в живых»

    Разбираемся, зачем в 2022 году смотреть ещё один сериал про группу людей, застрявших в маленьком городке среди загадок и монстров.

    Какие фильмы посмотреть в апреле 2022? (Да, кино ещё показывают!) 1
    0
    57575
    Какие фильмы посмотреть в апреле 2022? (Да, кино ещё показывают!)

    Главные фильмы апреля: лунная фантазия, мультивселенная безумия (но не та!) и новая аниме-сказка Мамору Хосоды.

    Видео: Дайджест настольных игр Hobby World
    0
    112467
    Видео: Дайджест настольных игр Hobby World

    Рассказываем о новинках в мире настолок, которые помогут вечером или в выходные отвлечься и отдохнуть.

    Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо 5
    0
    110407
    Что будет в России с кино и сериалами? Спойлер: всё очень плохо

    Сколько ещё протянет кинопрокат в России в нынешних условиях? Спасёт ли нас прокат классики? Почему отменяют премьеры даже российского кино? А что будет со стримингами и новыми сериалами? И почему разорение грозит даже… пиратам?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 23
    0
    155101
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022

    Фантастические книги: от новых романов Громыко и Дяченко до долгожданного финала Малазанской эпопеи. 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 5
    0
    203618
    Сэм Сайкс «Десять железных стрел». Фэнтези в антураже гримдарка, избежавшее «проклятия второго тома»

    Авантюрный боевик в жанре истории про ограбление.

    Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»
    0
    460963
    Видео: блиц-обзор настольной игры «Манчкин. Гравити Фолз»

    «Это самое лучшее лето в твоей жизни, Манчкин!»

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить