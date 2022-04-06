СМИ: ADG Group хочет заменить часть московских кинотеатров на фитнес-центры

По данным «Коммерсанта», компания ADG Group хочет отказаться от кинотеатров в части своих объектов в Москве, а «основной точкой притяжения» людей станут фитнес-центры.

Ранее киносеть «КАРО» планировала открыть кинозалы в объектах ADG Group. Похоже, планы поменялись. Но официальных комментариев пока не было.

Напомним, в 2014 году ADG Group выкупила в Москве 39 кинотеатров за 9,6 миллиарда долларов. Однако 18 из них на момент приобретения еще не были открыты. А сейчас запущены 11 объектов.

Самими кинотеатрами должна была заниматься корейская компания CJ CGV, но сделка в итоге не состоялась. Поэтому новым партнером ADG Group стала киносеть «КАРО».