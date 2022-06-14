СМИ: Джастин Лин стал режиссёром «Ванпанчмена»

Не так давно СМИ писали, что Джастин Лин, режиссёр пяти «Форсажей» и фильма «Стартрек: Бесконечность», покинул кресло постановщика десятого «Форсажа». И вот Лин подыскал себе новый проект по не менее известной франшизе.

Лин поставит экранизацию «Ванпанчмена» от Sony Pictures. Сценарий напишут Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, которые занимались сценариями «Венома» и «Джуманджи: Следующий уровень». Продюсером выступят продюсеры Sony Ави Арад и Ари Арад (продюсировали фильмы про «Человека паука» и «Людей Икс»).

К производству планируют приступить к концу года.

«Ванпанчмен» — первоначально манга, а потом и аниме-сериал, которые завоевали популярность в Японии и за её пределами. Она пародирует супергеройские истории. В её основе — сюжет про парня Сайтаму, который благодаря упорным тренировкам противостоит злодеями, расправляясь с ними одним ударом.