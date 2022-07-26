СМИ: «Эрагон» станет сериалом для Disney+

По данным Variety, на ранних этапах разработки находится сериал по романам Кристофера Паолини «Эрагон».

Источники сообщают, что Паолини выступит одним из сценаристов. Производством займётся 20th Television совместно с Disney Television Studios.

Книжный цикл рассказывает историю пятнадцатилетнего мальчика-фермера Эрагона, который находит в горах драконье яйцо. Вскоре из него вылупляется дракониха, и Эрагон даёт ей имя Сапфира. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы вступить в борьбу с узурпировавшим власть королём.

Впервые книгу выпустили в 2003 году, а в 2005-м увидело свет русскоязычное издание. Позднее Паолини написал ещё три романа в цикле: «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие».

В 2006-м Disney и Fox выпустили одноимённую картину Стефана Фангмейера с Эдвардом Спелирсом в роли Эрагона. На второстепенных ролях в фильме были задействованы Джереми Айронс и Джон Малкович. При бюджете в 100 миллионов долларов фильм собрал 250 миллионов по всему миру.

В 2021-м в соцсетях фанаты книжной саги запустили флэшмоб с хэштегом #EragonRemake, призывая снять новую экранизацию.