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    СМИ: Фиби Уоллер-Бридж присоединится к Харрисону Форду в пятой части «Индианы Джонса»

    10 апреля 2021
    Кот-император
    10.04.2021
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    По данным Deadline, британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, известная сериалом «Дрянь», исполнит одну из главных ролей в фильме «Индиана Джонс 5». Известно также, что Харрисон Форд вернётся к роли Индианы Джонса, но остальные детали сюжета и актёрский состав держатся в секрете.

    Уоллер-Бридж была продюсером двух проектов на HBO («Убивая Еву» и «Беги»), а также создательницей и главной актрисой сериала «Дрянь». За него она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус». Кроме того, британская комедиантка сыграла в фильмах «Прощай, Кристофер Робин», «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» и сериалах «Беги» и «Тёмные начала».

    Автором сценария стал Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»), который также займёт режиссёрское кресло, заменив на этом посту Стивена Спилберга. Это будет первый фильм во франшизе, снятый не Спилбергом — он останется только исполнительным продюсером.

    Disney анонсировала пятую часть «Индианы Джонса» ещё в 2016-м году, при участии Спилберга и Форда. Тогда премьера фильма была запланирована на июнь 2019-го, однако фильм переносили несколько раз: сначала на июль 2020-го, а потом на июль 2021-го. Сейчас премьера пятой части франшизы назначена на лето 2022 года.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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