СМИ: Габриель Луна присоединился к сериалу по The Last of Us

Актёр Габриэль Луна (сериал «Агенты Щ.И.Т.», «Терминатор: Тёмные судьбы») присоединился к сериалу «Одни из нас» (The Last of Us) от HBO.

Он воплотит Томми, младшего брата Джоэла, который ещё не потерял веру в светлый мир.

Самого Джоэла сыграет Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец»), а Элли — Белла Рамзи («Игра престолов», «Тёмные начала»). Снимать первый эпизод будет российский режиссёр Кантемир Балагов («Дылда»). Шоураннером выступит Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.