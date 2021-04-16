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    Новости

    СМИ: Габриель Луна присоединился к сериалу по The Last of Us

    16 апреля 2021
    Кот-император
    16.04.2021
    123
    0 минут на чтение
    СМИ: Габриель Луна присоединился к сериалу по The Last of Us

    Актёр Габриэль Луна (сериал «Агенты Щ.И.Т.», «Терминатор: Тёмные судьбы») присоединился к сериалу «Одни из нас» (The Last of Us) от HBO.

    Он воплотит Томми, младшего брата Джоэла, который ещё не потерял веру в светлый мир.

    Самого Джоэла сыграет Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец»), а Элли — Белла Рамзи («Игра престолов», «Тёмные начала»). Снимать первый эпизод будет российский режиссёр Кантемир Балагов («Дылда»). Шоураннером выступит Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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