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    Новости

    СМИ: «Годзилла против Конга» может выйти сразу в HBO Max

    26 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    26.11.2020
    238
    0 минут на чтение
    СМИ: «Годзилла против Конга» может выйти сразу в HBO Max

    Журналисты The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказали, что Netflix предлагал Warner Bros. 200 миллионов долларов, чтобы выпустить на свой платформе «Годзиллу против Конга».

    Однако компания не пошла на сделку. Как сообщают инсайдеры, это произошло из-за того, что блокбастер может выйти сразу в онлайн-кинотеатре HBO Max.

    Студия Legendary отказалась от комментариев, а Warner Bros. лишь сказала, что собирается выпустить картину в следующем году, как и было запланировано. При это отрицать релиз в стриминговых сервисах она не стала.

    Премьера «Годзиллы против Конга» намечена на 21 мая 2021 года.

    Напомним, прежде WB решила выпустить 25 декабря «Чудо-женщину 1984» сразу в кинотеатрах и HBO Max.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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