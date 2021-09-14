СМИ: HBO Max работает над спин-оффом «Бэтмена» про Пингвина

Издание Variety со ссылкой на свои источники рассказало, что HBO Max работает над еще одним спин-оффом «Бэтмена» — про Пингвина.

Проект находится на ранней стадии производства. Сейчас Лорен Лефранк («Агенты «Щ.И.Т.»») пишет сценарий.

Главную роль должен исполнить Колин Фаррелл, который появится в фильме Мэтта Ривза. Но актер пока что не подписал контракт на участие.

Скорее всего, сюжет сериала будет посвящен тому, как Освальд Кобблпот заполучил власть в Готэме.

Премьера «Бэтмена» состоится 4 марта 2022 года. Также в работе находится спин-офф фильма о полиции Готэма.