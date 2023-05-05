СМИ: Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в новом Mortal Kombat

По данным The Wrap, Карл Урбан («Пацаны», «Дредд») ведёт переговоры о роли Джонни Кейджа в следующем фильме Mortal Kombat. Издание отмечает, что сделка о получении роли находится на финальных этапах.

Режиссёром сиквела назначен Саймон Маккуойд, который снял предыдущий фильм. Сценарий написал Джереми Слейтер («Академия Амбрелла», «Лунный рыцарь»).

Предыдущий фильм выпустили в апреле 2021-го в рамках гибридной стратегии одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. По суммарным показателям (сборы в 84 миллиона долларов и просмотры на стриминге) студия решила запустить в работу продолжение.