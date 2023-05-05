СМИ: Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в новом Mortal Kombat

По данным The Wrap, Карл Урбан («Пацаны», «Дредд») ведёт переговоры о роли Джонни Кейджа в следующем фильме Mortal Kombat. Издание отмечает, что сделка о получении роли находится на финальных этапах.
Режиссёром сиквела назначен Саймон Маккуойд, который снял предыдущий фильм. Сценарий написал Джереми Слейтер («Академия Амбрелла», «Лунный рыцарь»).
Предыдущий фильм выпустили в апреле 2021-го в рамках гибридной стратегии одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. По суммарным показателям (сборы в 84 миллиона долларов и просмотры на стриминге) студия решила запустить в работу продолжение.
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Евгений Пекло | 08.04.2021 | 437
Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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