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    Новости

    СМИ: Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в новом Mortal Kombat

    5 мая 2023
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    05.05.2023
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    0 минут на чтение
    СМИ: Карл Урбан может сыграть Джонни Кейджа в новом Mortal Kombat

    По данным The Wrap, Карл Урбан («Пацаны», «Дредд») ведёт переговоры о роли Джонни Кейджа в следующем фильме Mortal Kombat. Издание отмечает, что сделка о получении роли находится на финальных этапах.

    Режиссёром сиквела назначен Саймон Маккуойд, который снял предыдущий фильм. Сценарий написал Джереми Слейтер («Академия Амбрелла», «Лунный рыцарь»).

    Предыдущий фильм выпустили в апреле 2021-го в рамках гибридной стратегии одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. По суммарным показателям (сборы в 84 миллиона долларов и просмотры на стриминге) студия решила запустить в работу продолжение.

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     Евгений Пекло |  08.04.2021 |  437

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