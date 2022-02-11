    3
    Новости

    СМИ: Lucasfilm работает над подростковым сериалом по «Звёздным войнам»

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    697
    1 минута на чтение
    Повстанцы

    В начале февраля издание Cinelix рассказало, что Lucasfilm запускает в работу ещё один сериал по «Звёздным войнам». И ранее его даже не анонсировали.

    О шоу нет почти никаких подробностей, кроме того, что оно сфокусируется на молодом поколении героев эпохи Расцвета Республики (её действие, напомним, разворачивается примерно за 200 лет до событий Саги). Сериал описывают как «„Очень странные дела“ в космосе». Вместе со съёмочной командой сериалом занимается и участник сюжетной группы по Расцвету Республики. В рамках эпохи уже вышли несколько книг и комиксов (две книги выпустили и на русском), а также готовится сериал «Аколит».

    О работе над неким проектом по «Звёздным войнам» под кодовым названием «Грамматическое родео» сообщало и издание Production Weekly. Оно пишет о съёмочных графиках, и в недавнем выпуске представило планы студии:

    • Снимать «Асоку» (рабочее название «Грозовой ворон») начнут в апреле (первоначально планировали в марте).
    • Снимать «Аколита» (рабочее название «Парадокс») будут с мая по ноябрь.
    • Снимать второй сезон «Андора» (рабочее название «Пилигрим») планируют осенью.

    И вот дополнительно в июне начнётся работа над «Грамматическим родео», под которым с большой вероятностью скрывается подростковый сериал в духе «Очень странных дел».

    Читайте также

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только 2

    Будущие сериалы по «Звёздным войнам»: «Кеноби», «Асока», «Андор» и не только

     Александр Стрепетилов |  23.12.2021

    Собрали всю актуальную информацию по сериалам на ближайшие пару лет. Интересно, какие из проектов доберутся до экранов.

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 2

    «Книга Бобы Фетта», 6-я серия «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами!

     Алексей Ионов |  02.02.2022

    А при чём тут Боба Фетт?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Черновик 953
    0
    4481
    Сериал «Властелин колец: Кольца власти». Что это будет?

    Пришло время окунуться в Средиземье: что же нам известно об одном из самых дорогих сериалов в истории.

    Мир Horizon: Zero Dawn 11
    0
    58145
    Мир Horizon: Zero Dawn. Как погибла Земля и машины стали большими

    Рассказываем об истории и устройстве вселенной больших машин, а также о том, чего ждать от сюжета Forbidden West.

    Многогранный и вернувшийся из забытья фантаст: Джон Форд и его книги 1
    0
    67774
    Многогранный и вернувшийся из забытья фантаст: Джон Форд и его книги

    Как писателя чуть не забыли из-за неразберихи с правами.

    Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких 1
    0
    199713
    Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких

    Детский фильм про веру в чудо и любовь к науке. Победитель международного кинофестиваля Short To The Point в номинации лучший дебют.

    Настольная игра «Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва» 5
    0
    145065
    Настольная игра «Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва»

    «Челюсти льва» быстрее, дешевле и проще оригинальной игры, но не менее увлекательны.

    Роджер Леви «Платформа»
    0
    196368
    Роджер Леви «Платформа». Антиутопия далёкого будущего

    Социальная фантастика с оригинальными идеями.

    1
    0
    195258
    Сериал «Карамора»: первые впечатления. Вампиры Серебряного века от Данилы Козловского

    Оцениваем сериал по первым сериям: много натужного неймдроппинга и оголения ради оголения. Но всё искупает Филипп Янковский!

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!
    0
    243759
    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

    Путешествие сквозь пространство и время по следам первых фантастов — и вплоть до наших дней.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить