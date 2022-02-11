СМИ: Lucasfilm работает над подростковым сериалом по «Звёздным войнам»

В начале февраля издание Cinelix рассказало, что Lucasfilm запускает в работу ещё один сериал по «Звёздным войнам». И ранее его даже не анонсировали.

О шоу нет почти никаких подробностей, кроме того, что оно сфокусируется на молодом поколении героев эпохи Расцвета Республики (её действие, напомним, разворачивается примерно за 200 лет до событий Саги). Сериал описывают как «„Очень странные дела“ в космосе». Вместе со съёмочной командой сериалом занимается и участник сюжетной группы по Расцвету Республики. В рамках эпохи уже вышли несколько книг и комиксов (две книги выпустили и на русском), а также готовится сериал «Аколит».

О работе над неким проектом по «Звёздным войнам» под кодовым названием «Грамматическое родео» сообщало и издание Production Weekly. Оно пишет о съёмочных графиках, и в недавнем выпуске представило планы студии:

Снимать «Асоку» (рабочее название «Грозовой ворон») начнут в апреле (первоначально планировали в марте).

Снимать «Аколита» (рабочее название «Парадокс») будут с мая по ноябрь.

Снимать второй сезон «Андора» (рабочее название «Пилигрим») планируют осенью.

И вот дополнительно в июне начнётся работа над «Грамматическим родео», под которым с большой вероятностью скрывается подростковый сериал в духе «Очень странных дел».