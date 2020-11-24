СМИ: Марк Руффало сыграет в фильме «Проект „Адам“» с Райаном Рейнольдсом

Как сообщает The Hollywood Reporter, Марк Руффало сыграет в научно-фантастическом фильме «Проект „Адам“», в котором главная роль досталась Райану Рейнольдсу.
По сюжету персонаж Рейнольдса отправляется в прошлое, где встречается с 13-летней версией самого себя. Вместе они должны найти отца в исполнении Руффало, чтобы спасти его от смерти и изменить будущее.
В фильме также появятся Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем»), Зои Салдана («Стражи галактики»), Дженнифер Гарнер («Шпионка»), Алекс Маллари-младший («Код 8») и дебютант Уокер Скобелл.
Постановкой занимается режиссер «Ночи в музее» Шон Леви. Он уже работал с Рейнольдсом над «Главным героем», премьеру которого отложили на неопределенный срок из-за пандемии.
Дата выхода картины не называется. Съемки начались на прошлой неделе.
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