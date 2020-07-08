СМИ: московские кинотеатры заработают с 1 августа

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», мэрия Москвы подготовила документ о работе кинотеатров — их откроют с 1 августа.
Согласно ему, кинотеатры столицы смогут работать, но только с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм социального дистанцирования. На сеансы будет запрещено продавать более 50% зрительских мест.
Издание также отмечает, что информацию об открытии кинотеатров 1 августа подтвердил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. По его словам, важно разработать модель привлечения в них людей, поскольку пока прогнозируемая посещаемость составляет только 20%.
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