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    Новости

    СМИ: московские кинотеатры заработают с 1 августа

    8 июля 2020
    Кот-император
    08.07.2020
    615
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    СМИ: московские кинотеатры заработают с 1 августа

    По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», мэрия Москвы подготовила документ о работе кинотеатров — их откроют с 1 августа.

    Согласно ему, кинотеатры столицы смогут работать, но только с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм социального дистанцирования. На сеансы будет запрещено продавать более 50% зрительских мест.

    Издание также отмечает, что информацию об открытии кинотеатров 1 августа подтвердил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. По его словам, важно разработать модель привлечения в них людей, поскольку пока прогнозируемая посещаемость составляет только 20%.

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    Кот-император
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