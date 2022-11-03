СМИ: Обри Плаза сыграет в спин-оффе «ВандыВижна» про ведьму Агату

Сразу несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что звезда «Легиона» и ситкома «Парки и зоны отдыха» Обри Плаза присоединилась к актерскому составу «Агаты: Шабаш хаоса».

Какая роль досталась актрисе, пока что неизвестно. Сама Marvel официально никак не прокомментировала эту информацию.

Шоураннером проекта выступает Джейк Шефер, главный сценарист и исполнительный продюсер «ВандыВижна».

Помимо Обри Плазы в сериале появятся Кэтрин Хан, сыгравшая Агату, а также Джо Лок («Трепет сердца») и Эмма Колфилд («Баффи — истребительница вампиров»).

Шоу должно выйти в конце 2023 года.