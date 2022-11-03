СМИ: Обри Плаза сыграет в спин-оффе «ВандыВижна» про ведьму Агату

Сразу несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что звезда «Легиона» и ситкома «Парки и зоны отдыха» Обри Плаза присоединилась к актерскому составу «Агаты: Шабаш хаоса».
Какая роль досталась актрисе, пока что неизвестно. Сама Marvel официально никак не прокомментировала эту информацию.
Шоураннером проекта выступает Джейк Шефер, главный сценарист и исполнительный продюсер «ВандыВижна».
Помимо Обри Плазы в сериале появятся Кэтрин Хан, сыгравшая Агату, а также Джо Лок («Трепет сердца») и Эмма Колфилд («Баффи — истребительница вампиров»).
Шоу должно выйти в конце 2023 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Годзилла против Кинг-КонгаСкорому выходу фильма посвящается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.