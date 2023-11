СМИ: Педро Паскаль ведет переговоры о роли Рида Ричардса в «Фантастической четверке»

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что Педро Паскаль ведет переговоры о роли Рида Ричардса в «Фантастической четверке».

По данным инсайдеров, сделка еще далека от завершения, но актер движется в верном направлении.

Во многом итоговое решение зависит от загруженного графика Паскаля, в котором второй сезон The Last of Us от HBO, «Гладиатор 2» и не только.

Напомним, режиссером выступит Мэтт Шекман, прежде снявший сериал «ВандаВижн». За сценарий отвечает создатель ТВ-адаптации «Основания» Джош Фридман.

Фильм должен выйти 2 мая 2025 года.