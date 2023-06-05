СМИ: режиссер «Флэша» Энди Мускетти снимет новый фильм про Бэтмена

Сразу несколько инсайдеров рассказали, что режиссер «Флэша» Энди Мускетти снимет фильм для новой киновселенной DC — «Бэтмен: Отважные и смелые».

Ранее творческий руководитель DC Джеймс Ганн уже говорил, что они хотел бы поработать с постановщиком сольного фильма про Флэша.

А совсем недавно сам Мускетти в рамках пресс-тура «Флэша» намекнул, что может снять фильм про Бэтмена, когда его спросили об этом.

Не думаю, что я уже могу говорить об этом.

В основу фильма ляжет серия комиксов Гранта Моррисона, по сюжету которого Бэтмен учится жить со своим сыном Дэмианом Уэйном.

За картиной пока не закреплены ни сценарист, ни актерский состав, ни даже примерная дата выхода.