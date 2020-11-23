СМИ: режиссер «Кловерфилда, 10» снимет нового «Хищника»

Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что 20th Century Studios наняла режиссера «Кловерфилда, 10» Дэна Трахтенберга в качестве постановщика следующего «Хищника».
Сценарий напишет Патрик Эйсон, который работал над «Королевством», «Джеком Райаном» и «Тредстоуном».
О сюжете картины пока ничего не известно. Тем не менее инсайдеры сообщили, что авторы не собираются использовать наработки предыдущей части.
«Хищник» 2018 года получил низкие оценки от критиков — на Metactiric у него всего 43 балла. А в прокате он собрал 160 млн долларов при бюджете в 88 млн.
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Опасаемся, что авторы погрязнут в бессмысленных кроссоверах.
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