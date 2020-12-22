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    СМИ: режиссёр ремейка «Хэллоуина» готовит сиквел классического хоррора «Изгоняющий дьявола»

    22 декабря 2020
    Кот-император
    22.12.2020
    965
    0 минут на чтение
    Режиссёр ремейка «Хэллоуина» готовит сиквел классического хоррора «Изгоняющий дьявола»

    Портал Observer сообщает, что студии Blumhouse Productions и Morgan Creek запускают в работу продолжение картины «Изгоняющий дьявола». За сиквел классического хоррора 1973 года возьмётся Дэвид Гордон Грин, который в 2018-м выпустил ремейк другого культового ужастика — «Хэллоуин».

    Пока не очень ясно, когда именно Грин сможет приступит к съёмкам — до или после отложенного на 2021-й «Хэллоуин убивает», второй части переосмысления. Картина должна была выйти в 2020-й, но её сдвинули на октябрь следующего года. Первая часть при бюджете в 10 миллионов собрала 255 миллионов.

    Продюсерами новой версии «Изгоняющего дьявола» выступят Джейсон Блум, Дэвид Робинсон и Джеймс Робинсон. Оригинальная картина, которую поставил Уильям Фридкин, рассказывала об одержимой 12-летней девочке. К производству ремейка Фридкина не подключили.

    Картина стала классикой — это первый фильм ужасов, номинированный на «Оскара». Он также завоевал четыре премии «Золотой глобус». А уж о влиянии на массовую культуру (отсылки, пародии, аллюзии) и говорить не приходится! А в 2016-м стартовала телесериальная адаптация хоррора от Fox, она продержалась в эфире два сезона. Работал над ней Джереми Слейтер, перешедший на «Академию Амбрелла».

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    Кот-император
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