    3
    Новости

    СМИ: сериал по «Алану Уэйку» лишился шоураннера. Но проект обрёл продюсеров

    30 июня 2022
    30.06.2022
    448
    0 минут на чтение
    СМИ: сериал по «Алану Уэйку» лишился шоураннера. Но проект обрёл продюсеров

    Будущий сериал канала AMC («Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие») лишился шоураннера Питера Кэллоуэя («Плащ и кинжал», «Легион»). Как пишет Variety, причиной стало рабочее расписание.

    Канал уже начал поиски замены. И параллельно подключил к проекту двух новых продюсеров — Джеффа Людвига и Джона Джашни. Последний ранее возглавлял Legendary Entertainment, студия занималась «Тихоокеанским рубежом», «Варкрафтом» и «Конгом».

    За производство отвечает Contradiction Films, которая и ранее адаптировала видеоигры (Mortal Kombat: Legacy, Dead Rising).

    В основу сериала ляжет сюжет одноимённой игры, которая рассказывает про писателя Алана Уэйка. Он прибывает в городок Брайт Фолз, чтобы расследовать дело о пропаже жены. Очень скоро Уэйк начинает сталкиваться со сверхъестественными событиями, которые воспроизводят сюжет его последнего романа.

    Читайте также

    Писатель против Тьмы. Как Alan Wake стала культовой 22

    Писатель против Тьмы. Как Alan Wake стала культовой

     Никита Казимиров |  02.09.2020

    Самое время вспомнить, какой путь успел пройти Алан Уэйк

    Alan Wake 2 бу

    Alan Wake 2 будет сурвайвл-хоррором с рейтингом 17+ — и другие подробности игры

     Дмитрий Кинский |  13.12.2021

    Ими поделился сам Сэм Лейк.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»
    0
    2820
    Читаем книгу «Огненная кровь» Брайана Стейвли — продолжение «Клинков Императора»

    Первые две главы романа.

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса
    0
    10177
    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

    А ещё — два сериала на околокосмическую тематику и сериал с Козловским.

    Рафал Косик «Чётки» 
    0
    64651
    Рафал Косик «Чётки». Иллюзорная Варшава грядущего

    Польская антиутопия в духе Филипа Дика.

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again
    0
    246059
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    «Это. Было. Странно».

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    179647
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    232395
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    290697
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    «Мир Юрского периода: Господство 3
    0
    334805
    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    Фильм неплох сам по себе (даже вернули главных героев «Парка»!), но по сути добивает франшизу.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить