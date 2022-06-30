СМИ: сериал по «Алану Уэйку» лишился шоураннера. Но проект обрёл продюсеров

Будущий сериал канала AMC («Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие») лишился шоураннера Питера Кэллоуэя («Плащ и кинжал», «Легион»). Как пишет Variety, причиной стало рабочее расписание.
Канал уже начал поиски замены. И параллельно подключил к проекту двух новых продюсеров — Джеффа Людвига и Джона Джашни. Последний ранее возглавлял Legendary Entertainment, студия занималась «Тихоокеанским рубежом», «Варкрафтом» и «Конгом».
За производство отвечает Contradiction Films, которая и ранее адаптировала видеоигры (Mortal Kombat: Legacy, Dead Rising).
В основу сериала ляжет сюжет одноимённой игры, которая рассказывает про писателя Алана Уэйка. Он прибывает в городок Брайт Фолз, чтобы расследовать дело о пропаже жены. Очень скоро Уэйк начинает сталкиваться со сверхъестественными событиями, которые воспроизводят сюжет его последнего романа.
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Ими поделился сам Сэм Лейк.
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