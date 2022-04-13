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    Новости

    СМИ: скоро книги и журналы подорожают из-за проблем с полиграфической краской

    13 апреля 2022
    13.04.2022
    323
    0 минут на чтение
    СМИ: скоро книги и журналы подорожают из-за проблем с полиграфией

    По данным «Коммерсанта», пятый пакет санкций Евросоюза усугубит кризис в книжной и газетной полиграфии.

    Европейские производители отказываются от поставки полиграфической краски, а их китайские аналоги на 80-100% дороже. При этом нынешних запасов хватить примерно на два-три месяца.

    За это время полиграфисты надеются наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Впрочем, цены на книги, журналы и газеты все равно существенно вырастут.

    Вот как ситуацию прокомментировал  коммерческий директор «Прайм принт» Андрей Малахов:

    Нас ожидает серьезная проблема, потому как альтернативу Европе быстро найти не удастся. Никто из поставщиков не может дать стопроцентных гарантий сроков доставки. Полиграфические предприятия предпринимают сверхусилия для обеспечения наличия расходных материалов.

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