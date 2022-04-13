СМИ: скоро книги и журналы подорожают из-за проблем с полиграфической краской

По данным «Коммерсанта», пятый пакет санкций Евросоюза усугубит кризис в книжной и газетной полиграфии.

Европейские производители отказываются от поставки полиграфической краски, а их китайские аналоги на 80-100% дороже. При этом нынешних запасов хватить примерно на два-три месяца.

За это время полиграфисты надеются наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Впрочем, цены на книги, журналы и газеты все равно существенно вырастут.

Вот как ситуацию прокомментировал коммерческий директор «Прайм принт» Андрей Малахов: