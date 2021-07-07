Ubisoft работает над игрой-сервисом по Assassin’s Creed

Обновлено: Ubisoft подтвердила, что в разработке находится игра-сервис Assassin’s Creed Infinity. Исполнительным продюсером будет Марк-Алексис Коте, один из основателей Ubisoft Quebec и творческий директор Assassin’s Creed Syndicate.

Несколько сотрудников Ubisoft рассказали Bloomberg, что компания работает над игрой-сервисом под кодовым названием Assassin’s Creed Infinity, которая будет постоянно развиваться.

Если предыдущие игры в серии были сфокусированы на каком-то одном сеттинге, то в новом проекте их будет несколько, а их количество будет расширяться.

Редактор издания Джейсон Шрайер описывает Infinite как некую платформу с разными по масштабу и геймплею играми, но все они будут между собой взаимосвязаны.

За разработку отвечают команды из Монреаля и Квебека, которые объединили весной этого года, — ранее студии ожесточенно соперничали друг с другом.

Assassin’s Creed Infinite пока на раннем этапе производства, поэтому до релиза осталось ждать еще несколько лет.