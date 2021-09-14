СМИ: Warner Bros. хочет выпустить больше фильмов по Mortal Kombat

По данным издания Variety, Warner Bros. работает над новыми фильмами по Mortal Kombat, но никаких подробностей пока что нет.

Зато в конце недавно вышедшего фильма по «Смертельной битве» есть жирный намек, что в центре сюжета продолжения будет Джонни Кейдж, которого решил пригласить на турнир главный герой.

Также не исключено, что Джо Таслим, исполнивший роль убитого в финале картины Саб-Зиро, может сыграть Нуба Сайбота. Кроме того, Шан Цзуну удалось выжить, так что он наверняка вернется.

Mortal Kombat собрал в прокате больше 83 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов. А еще фильм стал лидером по просмотрам в HBO Max.