СМИ: Warner Bros. хочет выпустить больше фильмов по Mortal Kombat

По данным издания Variety, Warner Bros. работает над новыми фильмами по Mortal Kombat, но никаких подробностей пока что нет.
Зато в конце недавно вышедшего фильма по «Смертельной битве» есть жирный намек, что в центре сюжета продолжения будет Джонни Кейдж, которого решил пригласить на турнир главный герой.
Также не исключено, что Джо Таслим, исполнивший роль убитого в финале картины Саб-Зиро, может сыграть Нуба Сайбота. Кроме того, Шан Цзуну удалось выжить, так что он наверняка вернется.
Mortal Kombat собрал в прокате больше 83 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов. А еще фильм стал лидером по просмотрам в HBO Max.
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