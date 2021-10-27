Новая Star Ocean, Little Devil Inside и Death’s Door — что показали на State of Play

В 00:00 по МСК прошла презентация State of Play, в рамках которой Sony показала игры для PS4 и PS5 от сторонних разработчиков.

Компания поделилась как анонсами, так и новостями о ранее представленных тайтлах — все максимально скромно.

Собрали в одной заметке все самое важное.

Запись трансляции

Deathverse: Let It Die

Первый взгляд на мультиплеерный экшен Deathverse: Let It Die от GungHo Entertainment и Supertrick Games. Игра выйдет весной 2022 года — точной даты пока нет.

Bugsnax

Разработчики Bugsnax анонсировали огромное бесплатное обновление под названием The Isle Of Bigsnax.

Теперь существа могут напялить на себя шапку. Также появилась возможность декорировать дом.

Five Nights At Freddy’s: Security Breach

Без лишних комментариев: трейлер Five Nights At Freddy’s: Security Breach. Релиз состоится 16 декабря.

Death’s Door

Death’s Door выйдет на PS4 и PS5 через месяц — 23 ноября.

Star Ocean: The Divine Force

Студия Tri-Ace представила свой новый проект — Star Ocean: The Divine Force. Игра выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.

Little Devil Inside

В конце Sony показала обзорный трейлер экшен-адвенчуры Little Devil Inside.