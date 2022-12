Hades II, Death Stranding 2 и Armored Core VI — что показали на The Game Awards 2022

Ночью 9 декабря прошла церемония вручения премии The Game Awards 2022 с ведущим Джеффом Кили, в рамках которой по традиции показали новые и уже анонсированные игры.

Трансляция получилась крайне насыщенной. Хидео Кодзима показал Death Stranding 2, FromSoftware анонсировала Armored Core VI, Supergiant Games представила сиквел Hades и не только.

Мы собрали все самое важное в одной заметке.

Hades II

Supergiant Games анонсировала «рогалик» Hades II. Композитором снова выступает Даррен Корб. Игра выйдет в раннем доступе в 2023 году.

Judas

Студия Кена Левина Ghost Story Games, в которой работают выходцы из команды серии BioShock, анонсировала Judas.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Platinum Games анонсировала сказочную адвенчуру Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon про молодую Байонетту, которая хочет стать могущественной ведьмой.

Релиз состоится 17 марта 2023 года.

Destiny 2: Lightfall

Bungie представила новый трейлер следующего дополнения для Destiny 2 под названием Lightfall.

Релиз состоится 28 февраля 2023 года.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором антигероям противостоит злой Бэтмен.

В конце ролика почтили память актера Кевина Конроя, который озвучивал Темного рыцаря в мультиках и играх. Тот успел записать свои реплики для Kill the Justice League.

Релиз состоится 25 мая 2023 года.

The Last of Us Part I на ПК

Игра выйдет на ПК 3 марта 2023 года.

Star Wars Jedi: Survivor

Релиз состоится 17 марта 2023 года.

Earthblade

Новая игра от создателей Celeste. Игра выйдет в 2024 году.

Dune: Awakening

Сурвайвл-MMO во вселенной «Дюны» от разработчиков Conan Exiles.

Forspoken

Новый взгляд на экшен-адвенчуру Forspoken. Уже сейчас можно скачать демоверию игры на PS5.

Death Stranding 2 (или DS2)

Хидео Кодзима представил трейлер второй части Death Stranding с Норманом Ридусом и Леа Сейду в главных ролях.

По словам японского геймдиректора, в ролике много деталей, которые наверняка будут интересны фанатам.

Также он отметил, что переписал сценарий продолжения во время пандемии, так как не хотел предсказывать будущее.

Immortals of Aveum

Кинематографический тизер «революционного магического шутера» Immortals of Aveum на движке Unreal Engine 5.

За разработку отвечает студия Ascendant. В работе над игрой приняли участие создатели Call of Duty и Dead Space.

Релиз в 2023 году.

Tekken 8

Сюжетный и геймплейный трейлер файтинга Tekken 8.

Nightingale

Сурвайвл с видом от первого лица в открытом мире, в котором игрокам предстоит путешествовать по разным измерениям.

Baldur’s Gate III

Игра выйдет из раннего доступа в августе 2023 года.

Diablo IV

Новый кинематографический трейлер Diablo IV. Релиз состоится 6 июня 2023 года.

Horizon Forbidden West

Guerrilla Games анонсировала дополнение для Horizon Forbidden West — Burning Shores.

Релиз состоится 19 апреля 2023 года.

Blue Protocol

Bandai Namco и Amazon Games анонсировали новую экшен-MMORPG под названием Blue Protocol.

Игра выйдет в 2023 году на PS5, XSX/S и ПК.

Remnant II

Gunfire Games представила сиквел Remnant: From the Ashes.

Transformers Reactivate

Экшен во вселенной «Трансформеров», в который можно будет играть как одному, так и в компании до четырех человек. За разработку отвечает студия Splash Damage.

«Супербратья Марио»

Отрывок из «Супербратьев Марио» с Крисом Праттом в главной роли, в котором главный герой знакомится с незнакомым ему миром.

Banishers: Ghosts of New Eden

Dontnod, известная по Vampyr и Life is Strange, анонсировала новую экшен-RPG — Banishers: Ghosts of New Eden.

Игра выйдет в конце 2023 года.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Игра выйдет в 2023 году на PS5, XSX/S и ПК.

The Lords of the Fallen

Cyberpunk 2077

CD Projekt RED показала новый трейлер DLC для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.

Одну из главных ролей в дополнении исполнил Идрис Эльба.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

FromSoftware анонсировала новую часть Armored Core. Игра выйдет в 2023 году.

Final Fantasy XVI

Под конец The Game Awards 2022 показали эпический трейлер долгожданной Final Fantasy XVI.

Игра выйдет 22 июня 2023 года.

