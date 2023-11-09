Sony отложила «Венома 3» на несколько месяцев

Sony Pictures решила перенести премьеру «Венома 3» с 12 июля 2024-го на 8 ноября того же года.

Об этом стало известно вскоре после того, как SAG-AFTRA предварительно согласилась прекратить забастовку.

Первые две части «Венома» сняли Рубен Флейшер и Энди Серкис соответственно. За постановку третьей отвечает Келли Марсель, написавшая и продюсировавшая предыдущие фильмы.

Оригинальная картина собрала в прокате 856 миллионов долларов, а ее сиквел «Да будет резня» из-за пандемии коронавируса заработал меньше — 502 миллиона долларов.