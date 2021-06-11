    3
    Новости

    «Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix

    11 июня 2021
    11.06.2021
    568
    0 минут на чтение
    «Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix

    Как пишет «Интерфакс» с ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, киностудия начала переговоры с Netflix. Они включают как продажу уже существующего контента, так и планы на продюсирование новых проектов.

    Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров.

    Юлиана Слащёва, председатель правления «Союзмультфильма»

    Сейчас у студии в работе четыре полнометражки. Одну из них — «Адъютант Суворова» — планируют выпустить в конце года. Ранее аккаунт киностудии публиковал кадр из него:

    «Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix 1

    С 2023-го «Союзмультфильм» планирует выпускать по две полнометражки в год.

    Кроме того, Слащёва рассказала, что киностудия расширяет сеть парков для детей, сейчас «Союзмультфильм» ведёт переговоры с рядом регионов о строительстве парков.

    Ранее Netflix приобрёл мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» студии WizArt для своей библиотеки под брендом Originals.

    Читайте также

    «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»: чем российский мультфильм заинтересовал Netflix? 1

    «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»: чем российский мультфильм заинтересовал Netflix?

     Марина Беляева |  22.04.2021

    Выстреливший на сервисе мультфильм вышел посредственным. Но его успех может проложить дорогу отечественной авторской анимации.

    «Союзмультфильм» выпустил духи с запахами из мультфильмов: плюшек, апельсинов и густого тумана

    «Союзмультфильм» выпустил духи с ароматами из мультфильмов: плюшек, апельсинов и густого тумана

     Кот-император |  10.06.2021

    Параллельно компания запустила коллаборацию с Maestro, которые разрабатывают средства для ухода за волосами.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Клаудиа Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик»
    0
    2030
    Читаем книгу: Клаудия Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик»

    Одна из самых высокооценённых книг нового канона по «Звёздным войнам» рассказывает о временах, когда молодой Оби-Ван обучался у Квай-Гона.

    Мир фантастики №211 (июнь 2021) 1
    0
    17356
    Мир фантастики №211 (июнь 2021)

    Индиана Джонс, «Пространство» и серая мораль.

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 5
    0
    51512
    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена!

    Первая серия немного неспешная, но какие интересные темы поднимает! И, конечно, это бенефис Тома Хиддлстона.

    Настольные игры: новинки июня 2021 24
    0
    59968
    Настольные игры: новинки июня 2021

    Мы наконец сможем поиграть в самую премированную новинку прошлого года — «Руины острова Арнак», а также посетить пустынную планету Арракис,  мрачную вселенную игры Bloodborne и космос с командой звездолёта «Бибоп».

    Натали Портман 5
    0
    105119
    Натали Портман: матерь джедаев, леди Тор и спасительница планеты

    Мы видели её в церемониальных одеждах королевы Падме Амидалы, бритой наголо революционеркой в «V — значит вендетта», дочерью президента в «Марс атакует!» и возлюбленной скандинавского бога в «Торе».

    Локи из Marvel: гендерфлюид, герой и кандидат. Как менялся бог обмана в комиксах
    0
    116503
    Локи из Marvel: гендерфлюид, герой и кандидат. Как менялся бог обмана в комиксах

    В комиксах он бывал женщиной и мужчиной, героем и злодеем, юношей и старцем, правителем Земли и кандидатом в президенты. 

    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость 8
    0
    173728
    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость

    Приключения ломбакса выходят на новый технологический уровень.

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 10
    0
    199872
    10 интересных комиксов весны 2021: фантастика, фэнтези, мистика

    Увертюра к «Песочному человеку», продолжение кровавого «Реквиема», первое явление невероятной Адели на русском и ещё один фрагмент к сюжетной мозаике Life is Strange.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить