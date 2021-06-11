«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix

Как пишет «Интерфакс» с ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, киностудия начала переговоры с Netflix. Они включают как продажу уже существующего контента, так и планы на продюсирование новых проектов.

Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров. Юлиана Слащёва, председатель правления «Союзмультфильма»

Сейчас у студии в работе четыре полнометражки. Одну из них — «Адъютант Суворова» — планируют выпустить в конце года. Ранее аккаунт киностудии публиковал кадр из него:

С 2023-го «Союзмультфильм» планирует выпускать по две полнометражки в год.

Кроме того, Слащёва рассказала, что киностудия расширяет сеть парков для детей, сейчас «Союзмультфильм» ведёт переговоры с рядом регионов о строительстве парков.

Ранее Netflix приобрёл мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» студии WizArt для своей библиотеки под брендом Originals.