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    Новости

    «Союзмультфильм» выпустил духи с ароматами из мультфильмов: плюшек, апельсинов и густого тумана

    10 июня 2021
    10.06.2021
    1058
    0 минут на чтение

    Коллаборация, которую мы не заслужили.

    «Союзмультфильм» рассказал, что в продажу поступает новая коллекция духов парфюмерного бренда Biblioteka Aromatov. Она приурочена к юбилею студии, каждый аромат соответствует одному из классических мультфильмов. Будут как и вполне понятные ароматы (для «Чебурашки» это запах апельсинов, а для «Ёжика в тумане» — густого тумана и утренней росы), так и «аромат с духом свободы и бунтарства», «аромат беззаботного детства без гаджетов» и «аромат, зовущий в путешествие по галактике».

    Один флакончик обойдётся в 1950 рублей.

    Это не единственная совместная акция, приуроченная к юбилею студии. Например, компания Meastro, которая выпускает средства для ухода за волосами, подготовила вот такую серию с персонажами спортивных мультфильмов Бориса Дёжкина.

    «Союзмультфильм» выпустил духи с ароматами из мультфильмов: плюшек, апельсинов и густого тумана

    А ранее студия рассказывала о совместной работе с издательством Bubble — про некоторых персонажей классических мультфильмов могут выпустить комиксы, а про героев детских комиксов «Крутиксы» готовят мультсериал для младшей аудитории.

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