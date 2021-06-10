«Союзмультфильм» выпустил духи с ароматами из мультфильмов: плюшек, апельсинов и густого тумана

Коллаборация, которую мы не заслужили.

«Союзмультфильм» рассказал, что в продажу поступает новая коллекция духов парфюмерного бренда Biblioteka Aromatov. Она приурочена к юбилею студии, каждый аромат соответствует одному из классических мультфильмов. Будут как и вполне понятные ароматы (для «Чебурашки» это запах апельсинов, а для «Ёжика в тумане» — густого тумана и утренней росы), так и «аромат с духом свободы и бунтарства», «аромат беззаботного детства без гаджетов» и «аромат, зовущий в путешествие по галактике».

Один флакончик обойдётся в 1950 рублей.

Это не единственная совместная акция, приуроченная к юбилею студии. Например, компания Meastro, которая выпускает средства для ухода за волосами, подготовила вот такую серию с персонажами спортивных мультфильмов Бориса Дёжкина.

А ранее студия рассказывала о совместной работе с издательством Bubble — про некоторых персонажей классических мультфильмов могут выпустить комиксы, а про героев детских комиксов «Крутиксы» готовят мультсериал для младшей аудитории.