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    Новости

    Создатель Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тояма ушел из Sony и основал свою студию

    3 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    03.12.2020
    259
    0 минут на чтение

    Создатель Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тояма покинул Sony Japan Studio и основал новую компанию Bokeh Game Studio.

    Студия открыла свои двери еще 13 августа, однако известно об уходе разработчика стало только сегодня.

    Во-первых, я хочу, чтобы игроки наслаждались играми с оригинальными идеями. Во-вторых, я хочу получать удовольствие от их разработки. Я и моя команда смогли создать и выпустить множество игр. Однако игровая индустрия стремительно выросла. <…> День за днем я чувствовал, что для достижения собственных амбиций требуются перемены. Вот почему я решил стать независимым.

    Казунобу Сато и Дзунья Окура, которые работали вместе с Тоямой, тоже примкнули к Bokeh Game Studios, заняв должности операционного и технического директоров.

    Команда уже работает над своей первой приключенческой мультиплатформенной игрой. По масштабам она не будет уступать предыдущим проектам Тоямы. А на ее производство уйдет еще как минимум два-три года.

    В то же время Кэйитиро не исключает, что в будущем еще прикоснется к франшизам, которыми он занимался прежде. Геймдизайнер надеется сохранить теплые отношения с Sony.

    Эта новость вдвойне интересна на фоне слухов о новой Silent Hill, которой якобы занимался Кэйитиро Тояма вместе с Масахиро Ито и композитором Акирой Ямаока.

    На днях инсайдеры сообщили, что перезапуск франшизы анонсируют на The Game Awards 2020. Церемония начнется 11 декабря в 03:00 по МСК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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