Создатель Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тояма ушел из Sony и основал свою студию

Создатель Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тояма покинул Sony Japan Studio и основал новую компанию Bokeh Game Studio.

Студия открыла свои двери еще 13 августа, однако известно об уходе разработчика стало только сегодня.

Во-первых, я хочу, чтобы игроки наслаждались играми с оригинальными идеями. Во-вторых, я хочу получать удовольствие от их разработки. Я и моя команда смогли создать и выпустить множество игр. Однако игровая индустрия стремительно выросла. <…> День за днем я чувствовал, что для достижения собственных амбиций требуются перемены. Вот почему я решил стать независимым.

Казунобу Сато и Дзунья Окура, которые работали вместе с Тоямой, тоже примкнули к Bokeh Game Studios, заняв должности операционного и технического директоров.

Команда уже работает над своей первой приключенческой мультиплатформенной игрой. По масштабам она не будет уступать предыдущим проектам Тоямы. А на ее производство уйдет еще как минимум два-три года.

В то же время Кэйитиро не исключает, что в будущем еще прикоснется к франшизам, которыми он занимался прежде. Геймдизайнер надеется сохранить теплые отношения с Sony.

Эта новость вдвойне интересна на фоне слухов о новой Silent Hill, которой якобы занимался Кэйитиро Тояма вместе с Масахиро Ито и композитором Акирой Ямаока.

На днях инсайдеры сообщили, что перезапуск франшизы анонсируют на The Game Awards 2020. Церемония начнется 11 декабря в 03:00 по МСК.