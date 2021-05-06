SpaceX успешно посадила прототип корабля Starship

SpaceX провела очередное испытание прототипа корабля Starship SN15. На этот раз судно удалось запустить и посадить в штатном режиме, никаких взрывов, как это было с аппаратами SN10 и SN11.

Трансляцию запуска SpaceX вела в твиттере:

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

Корабль стартовал с полигона в районе деревни Бока-Чика (в Техасе) в 18:24 по времени восточного побережья США (01:24 мск). Аппарат поднялся на высоту около 10 км, пробыв в воздухе несколько минут, а потом спустился на площадку.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Штатная посадка Starship

Ранее Маск отметил, что у конструкции SN15 «множество важных улучшений» по сравнению с версией SN11. Компания отказалась от моделей аппаратов SN12, SN13 и SN14, которые так и не были полностью собраны.

По задумке SpaceX, на космическом корабле Starship можно будет летать на Луну и Марс.