SpaceX успешно посадила прототип корабля Starship

SpaceX провела очередное испытание прототипа корабля Starship SN15. На этот раз судно удалось запустить и посадить в штатном режиме, никаких взрывов, как это было с аппаратами SN10 и SN11.
Трансляцию запуска SpaceX вела в твиттере:
Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute
— SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021
Корабль стартовал с полигона в районе деревни Бока-Чика (в Техасе) в 18:24 по времени восточного побережья США (01:24 мск). Аппарат поднялся на высоту около 10 км, пробыв в воздухе несколько минут, а потом спустился на площадку.
Starship landing nominal!
— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021
Штатная посадка Starship
Ранее Маск отметил, что у конструкции SN15 «множество важных улучшений» по сравнению с версией SN11. Компания отказалась от моделей аппаратов SN12, SN13 и SN14, которые так и не были полностью собраны.
По задумке SpaceX, на космическом корабле Starship можно будет летать на Луну и Марс.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.