Спин-офф «Пиратов Карибского Моря» с Марго Робби отменили

Марго Робби в интервью Vanity Fair рассказала, что Disney отменила спин-офф «Пиратов Карибского Моря» с австралийской актрисой в главной роли.

Изначально о картине стало известно еще в 2020 году. Им занималась сценаристка «Хищных птиц» и «Бамблби» Кристина Ходсон.

У нас была идея, и мы работали над ней какое-то время. Это была история с фокусом на женских персонажах. И она, как нам казалась, была крутой. Но, думаю, <Disney> не была заинтересована в ней.

Прежде появились слухи, что Disney хочет перезапустить франшизу. Однако Джонни Депп говорил, что не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья.