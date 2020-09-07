Стартовал 27-й конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — работы принимают до 26 сентября

6 сентября стартовал конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий», один из старейших в Рунете. Он будет проходить уже в 27 раз. К участию организаторы приглашают как опытных авторов, так и начинающих.

В этом году темы такие:

«Последний мореплаватель этого света»,

«Коллекционер ненужных идей»,

«Муравьиный пастырь».

Дополнительное условие: деятельность / характеристика персонажа, обозначенная в теме, должна быть сюжетообразующим элементом.

По условиям, ка конкурс принимаются фантастические рассказы (в широком понимании: не только научная фантастика, но и фэнтези, сказка, хоррор, мистика, сюрреализм и т.д.), соответствующие одной из заявленных тем и написанные полностью после 6 сентября. Старые работы присылать нельзя. До конца конкурса авторы обязаны соблюдать анонимность. Объём рассказов должен быть от 5000 до 40 000 знаков, считая заголовок, сноски, пробелы и знаки препинания.

Количество рассказов от одного автора не ограничено. Количество рассказов от одного соавторского коллектива тоже не ограничено, однако он должен иметь неизменный состав (то есть: если вы решили писать в соавторстве, то делайте это с одними и теми же людьми).

Начало приёма рассказов — 6 сентября 2020 года, 0:00. Окончание приёма рассказов — 26 сентября 2020 года, 23:59. Начало первого тура — 30 сентября 2020 года, 0:00. Остальные сроки конкурса будут объявлены перед началом первого тура.

Рассказы следует присылать на почтовый адрес newkolfan [сбк] yandex [тчк] ru в форматах .txt, .rtf или .doc. Но сперва нужно зарегистрироваться на форуме.

Авторы рассказов, занявших три первых места, получат призы:

I место — 5000 рублей;

II место — 3000 рублей;

III место — 2000 рублей.

Рассказы, набравшие больше всего баллов, примем к рассмотрению на безгонорарную публикацию в «Мире фантастики».

С полными правилами можно ознакомиться на сайте конкурса. Там же опубликовано руководство для начинающих.