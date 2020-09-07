    3
    Новости

    Стартовал 27-й конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — работы принимают до 26 сентября

    7 сентября 2020
    Кот-император
    07.09.2020
    2410
    1 минута на чтение
    Стартовал 27-й конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — работы принимают до 26 сентября

    6 сентября стартовал конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий», один из старейших в Рунете. Он будет проходить уже в 27 раз. К участию организаторы приглашают как опытных авторов, так и начинающих.

    В этом году темы такие:

    • «Последний мореплаватель этого света»,
    • «Коллекционер ненужных идей»,
    • «Муравьиный пастырь».

    Дополнительное условие: деятельность / характеристика персонажа, обозначенная в теме, должна быть сюжетообразующим элементом.

    По условиям, ка конкурс принимаются фантастические рассказы (в широком понимании: не только научная фантастика, но и фэнтези, сказка, хоррор, мистика, сюрреализм и т.д.), соответствующие одной из заявленных тем и написанные полностью после 6 сентября. Старые работы присылать нельзя. До конца конкурса авторы обязаны соблюдать анонимность. Объём рассказов должен быть от 5000 до 40 000 знаков, считая заголовок, сноски, пробелы и знаки препинания.

    Количество рассказов от одного автора не ограничено. Количество рассказов от одного соавторского коллектива тоже не ограничено, однако он должен иметь неизменный состав (то есть: если вы решили писать в соавторстве, то делайте это с одними и теми же людьми).

    Начало приёма рассказов — 6 сентября 2020 года, 0:00. Окончание приёма рассказов — 26 сентября 2020 года, 23:59. Начало первого тура — 30 сентября 2020 года, 0:00. Остальные сроки конкурса будут объявлены перед началом первого тура.

    Рассказы следует присылать на почтовый адрес newkolfan [сбк] yandex [тчк] ru в форматах .txt, .rtf или .doc. Но сперва нужно зарегистрироваться на форуме.

    Авторы рассказов, занявших три первых места, получат призы:

    • I место — 5000 рублей;
    • II место — 3000 рублей;
    • III место — 2000 рублей.

    Рассказы, набравшие больше всего баллов, примем к рассмотрению на безгонорарную публикацию в «Мире фантастики».

    С полными правилами можно ознакомиться на сайте конкурса. Там же опубликовано руководство для начинающих.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Как вселенная Аанга продолжает жить в комиксах и книгах 9
    0
    5963
    Как вселенная Аанга продолжает жить в комиксах и книгах

    Как Зуко нашёл свою маму, Корра влюбилась в подругу, Тоф защищала прогресс от «зелёных», а Сокка притворялся аватаром.

    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 10
    0
    59744
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл вновь выходит на русском

    В трёх романах — «Оружие к бою», «Ответный удар», «Победный манёвр» — есть практически всё, что могут предложить читателям книги по миру BattleTech.

    Дмитрий Костюкевич «Колыбельная в мрачных тонах» (вторая часть)
    0
    69806
    Дмитрий Костюкевич «Колыбельная в мрачных тонах» (вторая часть)

    Что делать, если ты оказался в ловушке, застрял где-то не в своём мире среди пугающих фантомов и странных образов? Что делать, если на тебя идёт охота, а ты даже толком не понимаешь, кто именно охотник? Выход есть. Выход есть всегда… Наверное.

    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»
    0
    114147
    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»

    Отрывок, в котором Император, Траун, директор Кренник и Таркин обсуждают проблемы проекта «Звёздочка».

    10 самых-самых... фантастических учебных заведений! 15
    0
    146208
    10 самых-самых… фантастических учебных заведений!

    Самые престижные школы и вузы со всех уголков фэнтези и фантастики — от магических университетов до военно-космических академий.

    Возможна ли небелковая жизнь? 14
    0
    129271
    Возможна ли небелковая жизнь? Кремний, фосфор и метан как основа органики

    Что, если в условиях, непохожих на земные, жизнь всё-таки существует — только другая, соответствующая именно этим условиям? Возможна ли жизнь на основе кремния, азота, мышьяка, серы и с какими затруднениями она столкнётся?

    Видео: короткое интервью с режиссёром «Новых мутантов» Джошем Буном
    0
    290625
    Видео: интервью с режиссёром «Новых мутантов» Джошем Буном

    О фильме Marvel/Fox, о любви к Стивену Кингу и о том, как не сойти с ума в Голливуде.

    Прощание с Крапивиным. Шаги уходящего Командора
    0
    169534
    Прощание с Крапивиным. Шаги уходящего Командора

    Наш автор Кирилл Шайдуров делится историей своего знакомства со вселенной «Великого Кристалла» — и заодно рассказывает, чем эти книги его покорили.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить