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    Стартовал предзаказ августовского «Мира фантастики» №201

    29 июля 2020
    Сергей Серебрянский
    29.07.2020
    1833
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ августовского «Мира фантастики» №201

    На сайте Hobby Games открылся предзаказ на новый, августовский номер «Мира фантастики» за 2020 год. Как обычно, цена номера — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы представим позже.

    Мир фантастики №201 (август 2020) 8

    Отгремели торжества в честь двухсотого номера «Мира фантастики». Все разумные народы Срединного мира, все развитые цивилизации Метагалактики, все астральные сущности радужного измерения в едином порыве отметили юбилей легендарного журнала. В процессе празднования особо ретивые поклонники взорвали пару сверхновых, сместили несколько хрустальных сфер бытия и даже случайно раздавили доисторическую бабочку, изменив прошлое. Но лишь несколько человек не поддались общему разгулу — редакция «Мира фантастики». Ведь, как мы помним, журнал делают интроверты, зацикленные на работе (см. п. 121 из статьи «200 фактов о журнале» в прошлом номере). Впрочем, если бы мы были чуточку менее ответственными, вы бы сейчас не читали 201-й номер, а также четвёртый спецвыпуск, посвящённый сотне лучших комиксов. В конце концов, мы же обещали, что следующие 200 номеров будут ещё интереснее, — обещания надо выполнять!

    Центральный материал этого номера рассказывает о мире настольной ролевой игры Shadowrun, в котором причудливо переплелись городское фэнтези и киберпанк. Тут есть Матрица и хакеры, эльфы и орки, мексиканские и русско-японские транснациональные корпорации, государства индейцев и якутских шаманов, цифровые призраки и магия. Кто-то наверняка играл несколько лет назад в Shadowrun Returns, кто-то припомнит серию книг
    «Кибермафия» и игры для Sega Genesis. А тех, кто ещё не знаком с этой вселенной, ждёт статья Леонида Мойжеса и книги, которые вновь начали выходить на русском.

    В августе исполняется 100 лет со дня рождения одного из величайших фантастов XX века — Рэя Брэдбери. В его книгах удивительным образом сочетались смелые научные идеи и ощущение уюта, элегические картины угасающей цивилизации и ностальгия по беззаботному детству в маленьком американском городке. Светлана Евсюкова приглашает вас на экскурсию по памятным местам из произведений Брэдбери — от Гринтауна до Марса.

    И это далеко не всё. Илья Глазков рассказывает о безвозвратно утраченных фантастических фильмах начала XX века. Дмитрий Карнов вспоминает историю видеоигры The Elder Scrolls: Arena, положившей начало легендарной серии RPG. А Антон Первушин пытается разобраться, что же мы знаем о тёмной материи.

    Приятного чтения!

    Мир фантастики №201 (август 2020) 7
    Мир фантастики №201 (август 2020) 6
    Мир фантастики №201 (август 2020) 5
    Мир фантастики №201 (август 2020) 2
    Мир фантастики №201 (август 2020) 1
    Мир фантастики №201 (август 2020)

    Также напоминаем, что недавно в продажу поступил четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 главных фантастических комиксов». Как и в предыдущих спецвыпусках, в нём 160 страниц и твёрдый переплёт. Цена осталась прежней — 590 рублей.

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    Мир фантастики. Спецвыпуск №4. «100 лучших фантастических комиксов»

     Кот-император |  15.07.2020 |  330 968

    Мир комиксов!

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    Сергей Серебрянский
    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

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