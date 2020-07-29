Стартовал предзаказ августовского «Мира фантастики» №201

На сайте Hobby Games открылся предзаказ на новый, августовский номер «Мира фантастики» за 2020 год. Как обычно, цена номера — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы представим позже.

Отгремели торжества в честь двухсотого номера «Мира фантастики». Все разумные народы Срединного мира, все развитые цивилизации Метагалактики, все астральные сущности радужного измерения в едином порыве отметили юбилей легендарного журнала. В процессе празднования особо ретивые поклонники взорвали пару сверхновых, сместили несколько хрустальных сфер бытия и даже случайно раздавили доисторическую бабочку, изменив прошлое. Но лишь несколько человек не поддались общему разгулу — редакция «Мира фантастики». Ведь, как мы помним, журнал делают интроверты, зацикленные на работе (см. п. 121 из статьи «200 фактов о журнале» в прошлом номере). Впрочем, если бы мы были чуточку менее ответственными, вы бы сейчас не читали 201-й номер, а также четвёртый спецвыпуск, посвящённый сотне лучших комиксов. В конце концов, мы же обещали, что следующие 200 номеров будут ещё интереснее, — обещания надо выполнять!

Центральный материал этого номера рассказывает о мире настольной ролевой игры Shadowrun, в котором причудливо переплелись городское фэнтези и киберпанк. Тут есть Матрица и хакеры, эльфы и орки, мексиканские и русско-японские транснациональные корпорации, государства индейцев и якутских шаманов, цифровые призраки и магия. Кто-то наверняка играл несколько лет назад в Shadowrun Returns, кто-то припомнит серию книг

«Кибермафия» и игры для Sega Genesis. А тех, кто ещё не знаком с этой вселенной, ждёт статья Леонида Мойжеса и книги, которые вновь начали выходить на русском.

В августе исполняется 100 лет со дня рождения одного из величайших фантастов XX века — Рэя Брэдбери. В его книгах удивительным образом сочетались смелые научные идеи и ощущение уюта, элегические картины угасающей цивилизации и ностальгия по беззаботному детству в маленьком американском городке. Светлана Евсюкова приглашает вас на экскурсию по памятным местам из произведений Брэдбери — от Гринтауна до Марса.

И это далеко не всё. Илья Глазков рассказывает о безвозвратно утраченных фантастических фильмах начала XX века. Дмитрий Карнов вспоминает историю видеоигры The Elder Scrolls: Arena, положившей начало легендарной серии RPG. А Антон Первушин пытается разобраться, что же мы знаем о тёмной материи.

Приятного чтения!