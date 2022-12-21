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    Новости

    Стартовал предзаказ НРИ в жанре городского фэнтези «Город Тумана»

    21 декабря 2022
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    21.12.2022
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    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ НРИ в жанре городского фэнтези «Город Тумана»

    «Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание «Города Тумана» — настольной ролевой игры, в которой перемешиваются жанры супергероики, нуара, мистики и городского фэнтези.

    Таинственная пелена Тумана скрывает проявления этих сил от остальных горожан — спящих. Поэтому доспехи выглядят как бронежилет, а огненное дыхание считают каким-то дешёвым трюком или взрывом бытового газа, поэтому никто никогда не знает о мифической стороне реальности. В наше время многие легенды возвращаются к жизни и управляют секретными организациями, скрываясь под покровом Тумана.

    Правила игры используют элементы систем Fate и Powered by the Apocalypse. Они позволяют разыграть приключения в мегаполисе в трёх ипостасях нуара: истинный нуар, неоновый нуар и мрачное настоящее.

    У издательства в планах масса материалов: руководство игрока, инструментарий мастера церемоний (так зовут местного ведущего), ширма, дополнительные приключения, бланки персонажей и быстрый старт. В рамках предзаказа можно приобрести как физические книги, так и обойтись только электронными копиями.

    Кроме того, «Студия 101» запустила акцию в социальных сетях — участникам предлагается публиковать посты с хэштегами в поддержку предзаказа. В них нужно представить своё изображение эйдоса — еловека, животного, предмета или места, в котором обрёл воплощение тот или иной мифос. Чем больше постов, тем больше PDF-материалов войдёт в сборник.

    Предзаказ продлится до 19 января. Печатные материалы издательство ориентировочно планирует начать рассылать к лету 2023-го.

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