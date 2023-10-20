Стартовал предзаказ «Войны Чёрной Розы: Возрождение»

На сайте CrowdRepublic.ru стартовал долгожданный предзаказ русского издания настолки «Войны Чёрной Розы: Возрождение», который позволяет получить игру гарантированно, раньше и с существенной скидкой. «Возрождение» — это новая редакция тактической фэнтезийной арены магов, совместимая со старой версией, но не требующая её. «Войны Чёрной Розы: Возрождение» вышло на Западе в 2022 году и получило внушительный рейтинг 8,6 на boardgamegeek.com. Огромная коробка до отказа набита фигурками, картами, жетонами и планшетами. Проще всего оценить масштаб игры на странице проекта или по этому вот обзору английского издания игры:

Кампания предзаказа успела собрать заявленные для сверхцели 7 000 000 рублей за то время, что мы писали эту новость.