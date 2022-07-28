Стартовал предзаказ второго тома комикса «Предания Олимпа» — хита на Webtoon

На CrowdRepublic стартовал предзаказ второго тома ромфант-комикса «Предания Олимпа» Рэйчел Смайт — одного из самых успешных веб-комиксов в мире. Это свежий взгляд на известнейшую историю древнегреческих мифов про Аида и Персефону.

Прошло только несколько дней, как Персефона провела ночь в доме у Аида. Но в Олимпе уже вовсю судачат об их интрижке. И как тут не перетереть косточки, ведь Персефона так юна и невинна, а Аид — холоден и немолод, глава корпорации, да и к тому же в отношениях с Минфой… Когда слухи доходят до прессы, Аид решает отдалиться от Персефоны, чтобы не навредить ей своей темной репутацией.

Комикс читают свыше 6 миллионов человек на платформе Webtoon, он продолжает выходить и по сей день. Книгу номинировали на премию Айснера, а ещё она завоевала премию Goodreads в категории «Выбор читателей» и возглавила топ The New York Times. В общем, хит, куда не посмотри.

Во второй том войдут эпизоды 26-49 веб-комикса, а в конце читателей ждёт бонусная глава.

1270 рублей (ранние пташки — 1170 рублей!). Доставка в октябре.

Твердый переплет, формат 180х230 мм, 368 страниц.