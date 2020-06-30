Стартовал предзаказ юбилейного «Мира фантастики» №200

На сайте Hobby Games открылся предзаказ на юбилейный двухсотый номер «Мира фантастики». Как обычно, цена номера — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы представим позже.

Эх, как летит время! Вроде бы недавно я наблюдал, как Светлана Карачарова делает «чёрный» сотый номер, заявляющий, что зомби — это всегда круто. Чуть позже уже Лин Лобарёв готовил юбилейный 121-й, отмечающий первую крупную дату (10 лет со дня основания журнала). Потом мы вместе с Александром Гагинским, Екатериной Пташкиной и Борисом Невским придумывали идеи для 150-го номера, а после и для 15-летнего юбилея… Вообще, чем больше юбилеев, тем сложнее придумывать, что на них дарить. Тем более что прошлогодний подарок в виде возрождения закрытого журнала уже никогда не превзойти. Но мы всё-таки подготовили для вас несколько приятных вещей.

Юбилей — очередной повод оглянуться назад. Вдохновившись популярным в «Твиттере» форматом «один лайк — один факт», мы собрали целых 200 фактов об истории «Мира фантастики», его бывших и нынешних авторах и даже поделились несколькими редакционными байками. В дополнение к этому постоянный автор и давний читатель журнала Алексей Ионов рассказал о двадцати своих любимых номерах МирФ — кстати, почти все из них сейчас можно скачать в формате PDF. Так что вас ждёт немало занятных открытий и ностальгических минут.

Ещё один подарок в этом номере — великолепный рассказ Шиван Кэрролл «Ибо он умеет ползать» о демонах, котах, сумасшедшем доме и поэзии (да ещё и основанный на реальных событиях!). На русском он печатается впервые. Рассказ в этом году номинировался на главную тройку мировых фантастических премий — «Хьюго», «Локус» и «Небьюлу».

И это далеко не всё. На страницах номера мы вспоминаем историю фильма Криса Коламбуса «Двухсотлетний человек», появившегося на экранах двадцать лет назад. Рассказываем об истоках китайской легенды о Мулан — новую экранизацию этой истории мы уже скоро увидим. А ещё вас ждёт большая статья о легендарной серии комиксов

«Трансметрополитен», которая спустя пять лет после анонса наконец-то начала выходить на русском.

Спасибо, что читаете нас. Следующие 200 номеров будут ещё круче!

Сергей Серебрянский

