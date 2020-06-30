    3
    Новости | О нас

    Стартовал предзаказ юбилейного «Мира фантастики» №200

    30 июня 2020
    Сергей Серебрянский
    30.06.2020
    1533
    2 минут на чтение
    Мир фантастики №200 (Июль 2020) 5

    На сайте Hobby Games открылся предзаказ на юбилейный двухсотый номер «Мира фантастики». Как обычно, цена номера — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы представим позже.

    Мир фантастики №200 (Июль 2020) 6

    Эх, как летит время! Вроде бы недавно я наблюдал, как Светлана Карачарова делает «чёрный» сотый номер, заявляющий, что зомби — это всегда круто. Чуть позже уже Лин Лобарёв готовил юбилейный 121-й, отмечающий первую крупную дату (10 лет со дня основания журнала). Потом мы вместе с Александром Гагинским, Екатериной Пташкиной и Борисом Невским придумывали идеи для 150-го номера, а после и для 15-летнего юбилея… Вообще, чем больше юбилеев, тем сложнее придумывать, что на них дарить. Тем более что прошлогодний подарок в виде возрождения закрытого журнала уже никогда не превзойти. Но мы всё-таки подготовили для вас несколько приятных вещей.

    Юбилей — очередной повод оглянуться назад. Вдохновившись популярным в «Твиттере» форматом «один лайк — один факт», мы собрали целых 200 фактов об истории «Мира фантастики», его бывших и нынешних авторах и даже поделились несколькими редакционными байками. В дополнение к этому постоянный автор и давний читатель журнала Алексей Ионов рассказал о двадцати своих любимых номерах МирФ — кстати, почти все из них сейчас можно скачать в формате PDF. Так что вас ждёт немало занятных открытий и ностальгических минут.

    Ещё один подарок в этом номере — великолепный рассказ Шиван Кэрролл «Ибо он умеет ползать» о демонах, котах, сумасшедшем доме и поэзии (да ещё и основанный на реальных событиях!). На русском он печатается впервые. Рассказ в этом году номинировался на главную тройку мировых фантастических премий — «Хьюго», «Локус» и «Небьюлу».

    И это далеко не всё. На страницах номера мы вспоминаем историю фильма Криса Коламбуса «Двухсотлетний человек», появившегося на экранах двадцать лет назад. Рассказываем об истоках китайской легенды о Мулан — новую экранизацию этой истории мы уже скоро увидим. А ещё вас ждёт большая статья о легендарной серии комиксов
    «Трансметрополитен», которая спустя пять лет после анонса наконец-то начала выходить на русском.

    Спасибо, что читаете нас. Следующие 200 номеров будут ещё круче!

    Сергей Серебрянский

    Мир фантастики №200 (Июль 2020) 4
    Мир фантастики №200 (Июль 2020) 3
    Мир фантастики №200 (Июль 2020) 2
    Мир фантастики №200 (Июль 2020) 1
    Мир фантастики №200 (Июль 2020)

    Также напоминаем, что уже доступен для предзаказа четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 главных фантастических комиксов». Как и в предыдущих спецвыпусках, в нём 160 страниц и твёрдый переплёт. Цена осталась прежней — 590 рублей.

    Смотрите также

    Денис Варков о работе над

    Самоизоляция в картинках: как создавался спецвыпуск «100 лучших фантастических комиксов»

     Денис Варков |  25.06.2020 |  349 681

    Денис Варков рассказывает, сколько в него вошло историй про «героев в трико» и какой могла быть обложка.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Сергей Серебрянский
    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Как скрестить Канта с хоррором и описать воображаемый СССР? Беседа c Адамом Робертсом 8
    0
    1065
    Как скрестить Канта с хоррором и описать воображаемый СССР? Беседа c Адамом Робертсом

    От «Нечто» до Джойса: любитель кроссоверов Действие «Стеклянного Джека» происходит в Солнечной системе, управляемой кланом космических мафиози Улановых. Почему правители будущего у вас — русские? Я знаю, есть такой стереотип: […]

    Роман Файницкий «Странная ночь в Саммервейле»
    0
    39762
    Роман Файницкий «Странная ночь в Саммервейле»

    Однажды ночью в американском городке случается сразу несколько странных событий — и девушка на телефонной линии оказывается в центре этого хаоса.

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17»
    0
    56972
    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17». Классика фантастики

    Дилэни — один из представителей той «новой волны», к которой относятся и Урсула Ле Гуин с Роджером Желязны.

    Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн»
    0
    78880
    Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн». Мозаика кровавой пандемии.

    Мозаичный роман, в котором вампирятник соединён с постапокалиптикой.

    МИФы: энциклопедия вселенной Роберта Асприна 5
    0
    134584
    МИФы: энциклопедия вселенной Роберта Асприна

    Байки о Скиве и Аазе, драконьем покере и дракончике Глипе.

    Дмитрий Николов «Палка и кость» (часть вторая)
    0
    300860
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (часть вторая)

    Мальчишка крадет из синагоги рукописи самого Исраэля Саруга. Делает он это для ребе, который втайне проводит у себя в кабинете некие эксперименты. Однако ребе выбрал себе в помощники не того мальчишку…

    Как сделать атомную бомбу 12
    0
    194826
    Как сделать атомную бомбу

    Устройство, разновидности, нейтронные бомбы, ядерная артиллерия и бомбы будущего.

    Несбывшийся мир. Откуда взялся ретрофутуризм
    0
    241963
    Несбывшийся мир. Как появился ретрофутуризм

    Любой поклонник фантастики тосковал по будущему, в котором на Марсе цвели яблони, у каждого в доме был робот-домохозяйка, а на другой конец земного шара можно было телепортироваться за долю секунды.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить