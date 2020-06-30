Стартовал предзаказ юбилейного «Мира фантастики» №200

На сайте Hobby Games открылся предзаказ на юбилейный двухсотый номер «Мира фантастики». Как обычно, цена номера — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы представим позже.
Эх, как летит время! Вроде бы недавно я наблюдал, как Светлана Карачарова делает «чёрный» сотый номер, заявляющий, что зомби — это всегда круто. Чуть позже уже Лин Лобарёв готовил юбилейный 121-й, отмечающий первую крупную дату (10 лет со дня основания журнала). Потом мы вместе с Александром Гагинским, Екатериной Пташкиной и Борисом Невским придумывали идеи для 150-го номера, а после и для 15-летнего юбилея… Вообще, чем больше юбилеев, тем сложнее придумывать, что на них дарить. Тем более что прошлогодний подарок в виде возрождения закрытого журнала уже никогда не превзойти. Но мы всё-таки подготовили для вас несколько приятных вещей.
Юбилей — очередной повод оглянуться назад. Вдохновившись популярным в «Твиттере» форматом «один лайк — один факт», мы собрали целых 200 фактов об истории «Мира фантастики», его бывших и нынешних авторах и даже поделились несколькими редакционными байками. В дополнение к этому постоянный автор и давний читатель журнала Алексей Ионов рассказал о двадцати своих любимых номерах МирФ — кстати, почти все из них сейчас можно скачать в формате PDF. Так что вас ждёт немало занятных открытий и ностальгических минут.
Ещё один подарок в этом номере — великолепный рассказ Шиван Кэрролл «Ибо он умеет ползать» о демонах, котах, сумасшедшем доме и поэзии (да ещё и основанный на реальных событиях!). На русском он печатается впервые. Рассказ в этом году номинировался на главную тройку мировых фантастических премий — «Хьюго», «Локус» и «Небьюлу».
И это далеко не всё. На страницах номера мы вспоминаем историю фильма Криса Коламбуса «Двухсотлетний человек», появившегося на экранах двадцать лет назад. Рассказываем об истоках китайской легенды о Мулан — новую экранизацию этой истории мы уже скоро увидим. А ещё вас ждёт большая статья о легендарной серии комиксов
«Трансметрополитен», которая спустя пять лет после анонса наконец-то начала выходить на русском.
Спасибо, что читаете нас. Следующие 200 номеров будут ещё круче!
Сергей Серебрянский
Также напоминаем, что уже доступен для предзаказа четвёртый спецвыпуск «Мира фантастики» под названием «100 главных фантастических комиксов». Как и в предыдущих спецвыпусках, в нём 160 страниц и твёрдый переплёт. Цена осталась прежней — 590 рублей.
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